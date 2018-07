El descargar aplicaciones es muy común, por ello te damos seis claves para que puedas hacerlo de la manera correcta sin poner en riesgo tu celular.

En la actualidad, es bastante común que miles de personas descarguen una app que les ayude a facilitar las tareas que realizan diariamente o incluso que les den un poco de diversión cuando la vida resulta ser un tanto abrumadora.

Justo por esta razón y porque sabemos lo importante que es tener buenas, útiles y duraderas apps en el teléfono, les traemos unos puntos que deben de tomar en cuenta para no sólo hacerlo correctamente, sino para que no caigan en algún sitio fraudulento que puede robarles los datos una vez que sea instalado.

Ustedes son libres de tomarlos o no en cuenta, pero cuando algo malo suceda, no digan que no se los advertimos; antes de iniciar deben tomar en cuenta lo que desean de una aplicación, es decir no la van a obtener sólo porque está de moda o porque todos tus amigos te la recomendaron; si no se adapta a sus necesidades, no lo hagas, no ocupes espacio de tu memoria que podrías estar utilizando con otras herramientas.

Una vez dicho esto, comencemos con el primer punto de esta corta, pero útil lista.

1.- Lee reseñas y comentarios de foros especializados en el tema

No te dejes llevar por la publicidad o porque te lo dijo el amigo de un amigo; investiga por tu cuenta en varias fuentes sobre los detalles que tiene la app y la seguridad que brinda; sumérgete en la información y no dejes que cualquier duda quede sin resolver.

Lee los comentarios que dan las personas sobre la aplicación, ellos mejor que nadie son una fuente fidedigna de la experiencia que podrás tener una vez que la descargues.

2.- Checar los estándares de calidad

Esta clave va relacionada con la primera, puesto que debes ver bien que te conviene y que no, que debes tomar en cuenta y que dejar de lado; para realizar esto, puedes ver los datos que te proporcionan las mismas tiendas, tal como lo son la AppStore y/o Playstore, que de manera automática te lo brindan una vez buscas el nombre o título de lo que buscas.

3.- Descarga una aplicación de seguridad

Una vez tomada la decisión de instalar una nueva aplicación en tu celular, es importante que cuentes con un software de seguridad, algo así como un antivirus, para que primeramente se respalde la información que tienes en él y que en caso de que se tenga un malware, pueda ser combatido sin que exista algún problema.

4.- Investiga sobre la compañía desarrolladora o distribuidora de la app

Este punto parecería ser bastante obvio, pero hay personas que no lo toman en cuenta y justo cuando se encuentran con una situación difícil respecto a la aplicación o tienen algún inconveniente con ella, no saben a dónde acudir.

Por esto mismo, se recomienda que se conozca un poco de la reputación de la empresa, para saber qué tan buenas han salido las creaciones que han lanzado.

5.- Verificar que la app es compatible con el sistema operativo

Se crea o no, es de suma importancia saber si no hay otro programa o herramienta más que descargar para poder adquirirla de ser así, habrá que obtenerlos de alguna tienda que maneja el móvil, ya sea iOS o Android.

6.- Revisa con atención que información te está solicitando la app

Como podrán ver, todo está ligado por lo que este punto se relaciona con el pasado, porque de vez en cuando la misma aplicación explica que para poder situarse en tu teléfono, necesita acceder a los datos que se encuentran en él.

Sin embargo y como ha pasado recientemente, este hecho logra que se dé un “permiso” legítimo para tener información que se considera privada y poder hacer uso de ella, la cual en muchos casos resulta perjudicial, aunque cabe destacar que si no se tiene inconveniente con ello, adelante, háganlo.

Fuentes