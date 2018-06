En un esfuerzo por ser más transparentes y que el público se sienta más seguro o tranquilo respecto a los anuncios que ven en internet, Google ha anunciado un cambio en su sistema de publicidad que ahora permitirá a los usuarios elegir si quieren ver publicidad personalizada o no.

Esta nueva configuración de anuncios permitirá exactamente eso: configurar la forma en que estos se muestran activando o desactivando la personalización. Si se deja encendida, el sistema irá mostrando publicidad que vaya más o menos acorde a los gustos del usuario o los temas que le interesan en el momento.

En cambio, si se desactiva, ocurrirá todo lo contrario: aparecerán anuncios genéricos y que “pueden ser menos útiles”, según Google.

También en Google explican que la opción de “¿Por qué este anuncio?”, que da explicaciones a aquella interrogante, empezará a aparecer también en YouTube (y sus aplicaciones), Gmail, Google Maps y los resultados de búsqueda. A través de esa opción, la idea es que la gente sepa exactamente cual es el criterio para mostrarles publicidad.

Algunos factores determinan cómo personalizamos los anuncios: la información que añades a tu Cuenta de Google, las estimaciones de tus intereses basándonos en tu actividad de búsqueda cuando has iniciado sesión o la información proveniente de los anunciantes asociados a nosotros (por ejemplo, si has visitado su sitio web o te has registrado para recibir su boletín de noticias) que muestran anuncios de Google.