Tweet on Twitter

Share on Facebook

Todos sabemos que AnTuTu no es la única fuente en la que debes basarte para comprar un teléfono u optar entre varios. Estos test sirven para dejarnos una idea de cuáles son los móviles más potentes, pero las diferencias de unos cuantos puntos no deberían determinar nada. Si en estos momentos pruebas todos los gama alta del mercado notarás pocas diferencias en rendimiento. Si quieres hacerte una idea de cuáles son los móviles más potentes del momento, hoy AnTuTu ha publicado sus resultados de mayo con una lista muy amplia de terminales. Podemos ver muchos dispositivos que es fácil esperar, aunque otros que no tanto.

Son pruebas del mes de mayo, por lo que dispositivos como el Xiaomi Mi 8 no están en la lista. Eso sí, otros como el OnePlus 6 están en dicha lista. Estas pruebas están realizadas en China, por lo que veremos dispositivos muy interesantes que no se venden oficialmente en el resto del mundo. Los móviles Smartisan o Nubia son el mejor ejemplo. Entre los 10 primeros también están el Xiaomi BlackShark y el móvil gaming de Nubia, aunque no en primera y segunda posición.

Los 10 móviles más potentes de todo el mercado

AnTuTu mide muchos parámetros, pero lo más importante en sus pruebas son el rendimiento bruto del dispositivo. Tiene en cuenta la fluidez de los gráficos 3D y los FPS medios que se consiguen en la prueba. Sabiendo esto podemos ver como el OnePlus 6 es el terminal número 1 en la lista. Esto coincide con pruebas que hemos visto en diferentes vídeos y comparativas con otros terminales. AnTuTu lo destaca como el más potente, aunque solo unos puntos por encima del segundo dispositivo.

OnePlus 6 Smartisan R1 Xiaomi BlackShark Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9 Xiaomi Mi MIX 2S Nubia Red Gaming Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Honor 10

Es una lista bastante curiosa, ya que se quedan fuera terminales como el Google Pixel 2 XL, el OnePlus 5T o los Huawei P20. Eso sí, vemos otros que en Europa no son muy conocidos como el Smartisan R1, un móvil chino que apuesta por la potencia y consigue el segundo puesto.

Aunque no debes basarte solo en esta lista, elegir uno de los móviles que aparecen en ella te asegura contar con una fluidez y rendimiento increíble. Así que ya sabes cuáles son los móviles más potentes de todo el mercado según AnTuTu, ahora elegir el más adecuado para ti es cosa tuya.

Fuente