La empresa de Telecomunicaciones VIVA denunció hoy en la sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) que la empresa de Telecomunicaciones ALTICE recibió de forma irregular 20 MHz de espectro radioeléctrico, que fueron asignados en violación a las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes y de forma totalmente gratuita, en perjuicio del Estado dominicano.

La denuncia fue presentada por Marco Herrera, Presidente Ejecutivo de VIVA, quien explicó que “de forma totalmente subrepticia e irregular, en la resolución del Consejo Directivo de INDOTEL No.77-17 que aprobó la fusión de ALTICE, se le asignaron a ALTICE los segmentos de frecuencias 1720-1730 MHz y 2120-2130 sin que se pasara por un proceso de Licitación de las mismas y, más importante todavía, sin que pagaran ni un centavo al Estado dominicano por ese concepto”. Indicó igualmente que en la actualidad existe un proceso abierto en el Tribunal Superior Administrativo que cuestiona seriamente dicha Resolución y que se espera que pueda ser revocada en el corto plazo.

Explicó que la asignación gratuita de ese segmento del espectro radioeléctrico

“no aguanta el más mínimo análisis legal, ya que fueron asignados en el contexto de un proceso en el cual no se discutió ese tema, no se motivó en la resolución y solo se incluyó de forma subrepticia en el dispositivo de la Resolución sin establecer ningún tipo de obligación económica para ALTICE”.

Agregó que la asignación directa, gratuita y sin concurso público de espectro radioeléctrico constituye una clara violación a las disposiciones de la Ley 153-98 General de Telecomunicaciones y de su Reglamento de Concesiones, Inscripciones en Registros Especiales y Licencias para Prestar Servicios de Telecomunicaciones en la República Dominicana, que establece expresamente en su artículo 50 que las concesiones y licencias de uso del espectro radioeléctrico “serán otorgadas a través de concurso público convocado mediante aviso publicado por el Director Ejecutivo del INDOTEL, por lo menos en un periódico de amplia circulación nacional (…)”.

El Presidente Ejecutivo de VIVA se pronunció sobre el tema luego de presentar su oferta económica en el proceso de licitación que actualmente desarrolla el INDOTEL para la adjudicación de 30 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 1700 y 2100 y en la cual VIVA es la única Oferente Calificada en el proceso. Al respecto, Herrera indicó que “la participación de VIVA en esta licitación reafirma su intención de continuar su crecimiento de una forma legítima y transparente, participando de forma abierta en un proceso regular, público y que se ha realizado de conformidad a todos los mandatos de la Ley General de Telecomunicaciones y sus Reglamentos”.

Al respecto, agregó que “mientras VIVA está participando de forma legítima y responsable en este proceso de Licitación Pública, tenemos que ver cómo a ALTICE les fueron regalados 20 MHz de espectro en las mismas bandas en las que nosotros actualmente estamos concursando con un precio de referencia de un millón de dólares por MHz. Conminamos a la empresa ALTICE para que explique públicamente las circunstancias en que se produjo esa asignación y si piensan pagar los veinte millones de dólares que corresponden como valor por esas bandas”.