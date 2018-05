Tweet on Twitter

Visa (NYSE:V), Socio Oficial de Servicios de Pago de la FIFA, anunció hoy que Zlatan Ibrahimović, el futbolista profesional y rostro de la campaña de mercadeo global de Visa para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, regresará al torneo con Visa este verano para unirse a los fanáticos del fútbol en Rusia.

“He estado diciéndole al mundo que estaré en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, y ahora Visa nos está ayudando a mí y a los fans del mundo entero a participar en la acción”, dijo Zlatan Ibrahimović, el jugador estrella que es una leyenda de la Copa Mundial de la FIFA™. “Visa es innovadora. Zlatan es innovador. Juntos estamos ayudando a los fans a no perderse un solo momento de la Copa Mundial de la FIFA™”.

Tanto para aquellos que viajen para presenciar el torneo como para los que lo vean desde su casa, los pagos rápidos y fáciles con Visa ayudarán a los fans a captar cada momento de la Copa Mundial de la FIFA™. En Rusia los fans pasarán menos tiempo esperando en fila y más tiempo enfocados en la cancha al utilizar las más de 3,500 terminales de punto de venta y los 1,000 concesionarios móviles que han sido equipados con la innovación más reciente en los pagos –ya sea insertando, acercando o pasando su medio de pago en el punto de venta. Los fanáticos que disfruten desde casa también podrán unirse al entusiasmo a través de los ojos de Zlatan con el acceso detrás de la escena que solamente Visa puede proporcionar.

Zlatan e importantes influenciadores ayudarán a vencer el temor a perderse un solo momento de la Copa Mundial de la FIFA™

La campaña de Visa en torno a la Copa Mundial de la FIFA™, titulada “Visa’s Ultimate FIFA World Cup™ FOMO” (temor a perderse algo por sus siglas en inglés), documentará la trayectoria de Zlatan para participar en el torneo y su regreso al escenario de la Copa Mundial de la FIFA™, destacando a lo largo de toda su aventura la facilidad que brinda la tecnología de pago sin contacto de Visa. Aprovechando al máximo el acceso exclusivo de Visa al círculo central y a los ejercicios de calentamiento de los equipos antes de los partidos oficiales, Visa y Zlatan ayudarán a los fans a vencer el temor de perderse un solo momento del torneo facilitándoles un vistazo a lo que sucede detrás de la escena durante el mayor evento deportivo del mundo.

A Zlatan se unen importantes influenciadores de las redes sociales globales para asegurar que los fans no se pierdan un solo momento del evento. Por primera vez para Visa, cinco principales influenciadores en el fútbol, el estilo de vida y la moda –representando a Alemania (freekickerz), Japón (Kotaro Tokuda), México (Pamela Allier), el Reino Unido (Chris MD) y Rusia (Tatiana Vasilieva)–, desempeñarán un papel integral dentro de la campaña global de Visa. Varios de ellos aparecerán en diferentes películas filmadas especialmente para la campaña y les proporcionarán a sus millones de seguidores información muy relevante acerca de la forma en que la innovadora tecnología de pago y el acceso exclusivo de Visa ayudan a mantener a los fans conectados con el torneo.

“Visa está comprometida a realzar la experiencia de los fans en las sedes de los eventos deportivos en el mundo entero y la Copa Mundial de la FIFA™ no es una excepción”, señaló Lynne Biggar, vicepresidente ejecutiva y líder global de mercadeo y comunicaciones de Visa Inc. “Nuestra campaña para la Copa Mundial de la FIFA™ está enfocada en ayudar a los fans del mundo entero a no perderse un solo momento de la acción, sea implementando nuevas e innovadoras formas de pagar en los estadios o proporcionándoles a los que vean el partido en su casa un vistazo detrás de la escena del torneo”.

Filmada por directores galardonados, “Traktor”, la campaña creativa sigue la trayectoria de Zlatan en su regreso a la Copa Mundial de la FIFA™. Desarrollada globalmente y filmada en el Reino Unido, la campaña presenta una combinación de más de 20 películas sobre héroes y temas sociales, y abarca desde los medios televisivos y digitales hasta el vídeo, las redes sociales, la prensa escrita y los medios de publicidad en exteriores.

Sin efectivo desde la primera patada hasta el final

Visa es el servicio de pago exclusivo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ en todos los estadios donde se aceptan tarjetas de pago. Dentro de los estadios, los fans pueden pagar con sus tarjetas Visa de crédito y débito sin contacto y hacer pagos con sus dispositivos móviles en las terminales de pago sin contacto. Visa también les brinda a los fans en Rusia la oportunidad de adquirir productos innovadores para disfrutar experiencias de pago rápidas, fáciles y sin efectivo:

6,500 anillos de pago

30,000 bandas de pago

Tarjetas prepagadas Visa sin contacto conmemorativas

Para enterarse de las últimas noticias en torno a las actividades de la Copa Mundial de la FIFA™, participe en la conversación en #PayLikeZlatan, únase a Visa en @Visa_US y a los 31 millones de seguidores de Zlatan en Instagram en @iamzlatanibrahimovic, o visite Visa.com.

Nota de Prensa