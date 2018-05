En las últimas horas ha circulado un mensaje por WhatsApp que dice “Si tocas el círculo negro WhatsApp se te quedará pillado”, es decir, que al presionar el círculo WhatsApp quedará trabado y no será posible usarlo, el problema es que después del circulo negro hay un mensaje adicional que dice “dont-touch-here” (No toques aquí), situación que nos incita a tocar el mencionado círculo negro.

¿Qué pasa después?, pues tal y como decía la advertencia, WhatsApp se traba y ya no es posible usarlo, no hasta que salgamos de la aplicación y volvamos a entrar a ella, y aunque muchos han compartido en redes sociales que se trata de un virus que se distribuye en la aplicación, la realidad es que es simplemente una broma.

No se sabe a ciencia cierta de dónde salió, pero muchos usuarios en España y Estados Unidos han visto el mensaje, por lo que es probable que los creadores de la broma sean de alguno de estos países.

¿Por qué se bloquea WhatsApp cuando presionamos el círculo negro?

Como ya lo mencioné, no se trata de ningún tipo de virus, pues el emoji del círculo negro lleva escondidos miles de caracteres que la aplicación de WhatsApp no es capaz de procesar, por ende, al abrirlos la aplicación deja de funcionar.

Según reportan algunos usuarios, este círculo negro también afecta a otras aplicaciones como Telegram o Instagram, aunque nosotros hemos hecho la prueba en Telegram sin ver alguna afectación. Por otra parte, parece que es una broma que solo afecta a los usuarios Android.

Lo que realmente llama la atención de este mensaje es la manera en que los creadores han ocultado miles de caracteres en el pequeño círculo negro. Sin embargo, no hay nada de que preocuparnos.

Aún con ello, lo recomendable es no presionar el dichoso círculo por más curiosidad que nos cause, lo mejor es ignorar el mensaje o borrarlo, pues aunque no es algo grave, si podría ocasionar molestias y preocupaciones a muchos usuarios que no creen todo lo que leen en Internet.

¿Ya te ha llegado el mensaje del círculo negro?

Fuente