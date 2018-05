Cuando Apple decidió deshacerse los teclados tradicionales e implementar el mecanismo mariposa, todo parecía normal, un avance tecnológico y ya.

Pero no, esta idea de cambiar lo que llevaba décadas funcionando por algo nuevo, en pos de hacer más delgados los equipos, significó que no pocos usuarios se encontraran con problemas.

Al fin de cuentas la tactibilidad es cosa de gustos y de costumbre, pero lo inaceptable es que hayan teclas que dejen de funcionar y que para arreglarlo, haya que cambiar el teclado completo.

Al menos así lo describen un número no menor de usuarios en Estados Unidos que abrieron una acción de clase (similar a una demanda colectiva) en contra de Apple, que dice así, de acuerdo a informaciones de Apple Insider:

El mecanismo de mariposa del teclado de Apple y sus Macbook, están construidos de tal manera que con la mínima cantidad de material particulado que se acumule debajo o alrededor de una tecla, esta dejará de funcionar. El teclado compromete la funcionalidad principal del MacBook.

Como resultado de este defecto, los consumidores que han comprado un MacBook se enfrentan a la constante amenaza de teclas que no respondan y fallas en el teclado.Cuando uno o más teclas fallan, el MacBook no puede cumplir su misión principal: escribir. Por lo tanto, cuando este defecto se manifiesta en un MacBook, el computador se vuelve inoperable y no apto para su uso que fue pensado.