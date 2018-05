Esta semana será presentado el muy esperado OnePlus 6, y como ya ha pasado en ocasiones anteriores, y con diferentes tipos de teléfonos, ya se han filtrado los precios y características del OnePlus 6, aunque esta vez han sido publicados por “error” por Amazon en Alemania.

La información fue obtenida por uno de los filtradores o “leakers” más populares de los últimos tiempos como Roland Quandt, al igual que ya hemos visto publicada la información en el portal alemán especializado en tecnología, Winfuture.

OnePlus 6 coming from May 22 (in retail, in Germany) for 519 Euro (64GB) and 569 Euro (128GB) in "Midnight-Black" and "Mirror Black". No white so far. #OnePlus6 https://t.co/HQ83qt2Gyf

— Roland Quandt (@rquandt) May 13, 2018