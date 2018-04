Tweet on Twitter

Twitter acaba de lanzar su último informe de transparencia donde mencionan que suspendieron más de un millón de cuentas relacionadas con expresiones terroristas.

El informe liberado hoy jueves, se divide en aspectos relacionados con la transparencia, amenazas a la libertad de expresión, salud pública y también las actividades terroristas. La red social mencionó que el 93% de las cuentas eliminadas por difundir mensajes “terroristas” habrían sido identificadas por las herramientas propias de la red social.

También mencionaron que el cierre no es tan grande como para alarmarse, considerando que la plataforma tiene 330 millones de usuarios. En todo caso llama la atención el criterio por detrás de la plataforma para identificar las cuentas, puesto que el 74% fueron suspendidas antes de publicar su primer tuit, vale decir, habrían sido ofensivas en sí mismas. Así lo mencionaron:

Seguimos viendo el impacto positivo y significativo de años de duro trabajo haciendo que nuestro sitio sea un lugar indeseable para aquellos que buscan promover el terrorismo, lo que resulta en este tipo de actividad que se aleja cada vez más de Twitter.

Al mismo tiempo, aunque el 0,2% de las suspensiones son obra de los gobiernos que enviaron peticiones, no se puede pasar por alto el interés de algunos países en filtrar lo que se comenta por la plataforma. La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, por ejemplo, sugirieron el año pasado multar a las compañías que no eliminan rápidamente el material terrorista de sus servicios.

¿Crees que Twitter ocupa el criterio adecuado para cerrar cuentas?

