Aunque WhatsApp sea la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, muchos estaremos de acuerdo en que no es la más completa del mercado, y que poco a poco se va rezagando más de opciones como Telegram, sin embargo, los desarrolladores están trabajando en nuevas funciones interesantes, aunque muchas de ellas ni siquiera son anunciadas de manera oficial, como es la nueva función disponible para dispositivos Android.

Seguramente te ha pasado que si eliminas una fotografía, GIF, video o nota de voz de WhatsApp de tu teléfono, la aplicación ya no te permite descargar nuevamente este archivo después de cierto tiempo, lanzando un mensaje en pantalla que dice “Pídele a tal contacto que te vuelva a enviar el archivo”, esto debido a que la imagen, GIF o video ya no está disponible en los servidores de la aplicación.

Según menciona WABetaInfo, los usuarios de WhatsApp en Android podían descargar los archivos multimedia enviados en un chat durante 30 días después de haberse enviado, pues pasado este tiempo WhatsApp eliminaba los archivos del servidor para no saturarlos.

Afortunadamente la compañía ha hecho un cambio, y extendió la estancia de los archivos multimedia en los servidores para que los usuarios puedan volver a descargar el contenido.

Según menciona la fuente, esta actualización fue desplegada a los usuarios Android entre las versiones 2.18.106 y 2.18.110, y no tienen que hacer algún ajuste en especial para disfrutar de esta característica.

En mi caso (con la versión 2.18.113), he intentado realizar la descarga de archivos multimedia hasta con 5 meses de haberse enviado, y aunque he tenido que intentarlo 2 veces, la descarga se ha realizado con éxito, sin embargo, si intento hacerlo con archivos más viejos no he tenido éxito.

En WABetaInfo, mencionan que ellos sólo han podido descargar multimedia hasta con 3 meses de haberse enviado el archivo, así que es probable que la descarga de contenido varíe por usuario.

Esta no es una función revolucionaria, pero es una característica que se agradece al equipo de desarrollo de la aplicación, pues en diversas ocasiones he borrado archivos multimedia de mi teléfono que después no puedo volver a consultar porque se había eliminado del servidor después de los 30 días que WhatsApp lo mantenía en su respaldo.

