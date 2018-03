¿Cuántas veces has perdido el teléfono en tu propia casa? Buscas en todas partes, pero sabes que está en un lugar tan familiar para ti que no entiendes cómo es que no logras encontrarlo. Deseas tener una manera para hacer que el dispositivo aparezca sin antes buscarlo con desespero. Clap to Find puede ser eso que estabas esperando; el teléfono no aparecerá con un chasquido de dedos sino con un aplauso.

Como si se tratara de un truco de magia, Clap to Find usa los aplausos para hacer que un smartphone perdido alerte a su dueño y así sepa su ubicación. Se trata de una app que establece un sistema propio para que, al escuchar los aplausos, reaccione de cierta manera y el teléfono pueda ser encontrado.

¿Cómo funciona?

Al iniciar la app, debemos configurar el mecanismo por el cual el dispositivo dará las señales necesarias para encontrarlo. Estas señales pueden ser: activación del flash, una alarma que podrá ser activada, aunque el teléfono esté en vibración o silencio u otra de las tantas disponibles.

Se pueden activar varias de las opciones para alertar. La configuración también contempla hacer pruebas del sonido de nuestros aplausos para que la aplicación logre reconocerla cuando realmente lo necesitemos, es decir, si se nos pierde el teléfono.

También es posible activar automáticamente las alertas para evitar pérdidas en cualquier día de la semana.

Esta app para Android tiene dos modalidades, una gratuita y una de pago, a esta ultima se agregarán otras funciones, pero no significa que la gratuita no funcione a la perfección.

Tiene una valoración de 4.1 en la tienda de Google. Cabe destacar que solo admite versiones de Android 4.1 y superiores, por lo que no podría funcionar en caso contrario. Si quieres descargarla, haz clic en este enlace y envíala directo a tu smartphone.

