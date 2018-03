Es algo bastante habitual. Te probás ropa y mandás una foto a tu pareja, un amigo o alguien para ver qué opina. Hasta ahí, nada fuera de lo común. El tema es que Sydney quería saber cómo le quedaba un vestido. Pero le mandó un mensaje a un número equivocado.

Tuvo suerte: las fotos le llegaron a un hombre que, cordialmente, le dijo lo que ella necesitaba escuchar… y cerró la charla con una foto épica.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh

— Mandi Miller ❂ (@bbymandi) March 8, 2018