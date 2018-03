La creatividad es uno de los puntos más importantes en la estrategia publicitaria de cualquier marca. Conectar con el consumidor requiere de tacto y sutileza, mientras más intensa pueda ser una campaña, puede llegar a “molestar” a los visitantes. Conseguir ventas o visitas es una prioridad, pero como respuesta al problema anterior, Google Chrome ya comenzó a eliminar los formatos más ‘molestos’.

La publicidad digital ha cobrado cierta relevancia para las firmas actuales. Plataformas como Google o Facebook reciben grandes ingresos por estos segmentos. Por ejemplo, en 2017, la tecnológica superó los 110 mil millones de dólares en publicidad. De acuerdo con eMarketer, Google controla casi un tercio del mercado mundial de publicidad digital.

Además, no se debe olvidar que Chrome es el navegador web más utilizado en todo el mundo para acceder a Internet. Hasta enero de 2017, Chrome tenía un 56 por ciento de mercado web, dejando a Internet Explorer en un 20 por ciento, Mozilla Firefox con 12 por ciento o Safari con el 3 por ciento.

Así, en beneficio de los usuarios (y en perjuicio de las páginas web), el gigante de la tecnología presentó una función para su navegador, la cual bloquea automáticamente los anuncios en sitios web como resultados de experiencias publicitarias molestas. Lo anterior significa que no hay más anuncios emergentes, reproducción automática de anuncios de video con sonido o anuncios grandes, entre otros.

Y aunque el filtro de anuncios no bloqueará a todos, tendrá mayor impacto en aquellos sitios que no cumplan con los estándares establecidos por Coalition for Better Ads. De esta forma, si encuentra un sitio que no cumpla la norma, Chrome no solo bloqueará esos anuncios intrusivos, sino a todos los anuncios en el sitio, incluso aquellos comprados en AdWords o DoubleClick.

Lo que debes saber:

La CBA utiliza datos del desenvolvimiento del usuario para determinar qué anuncios molestan más a las personas.

Google usa una muestra de las páginas web de un sitio para juzgar si este cumple con los estándares establecidos.

Los sitios web reciben una aprobación, una falla o una advertencia en el Informe de experiencias publicitarias de Google.

Al llegar a cierto número de infracciones (determinado por los que hacen la auditoría), las páginas con anuncios pueden llegar a ser penalizadas (actualmente alrededor del 8 por ciento).

La CBA permite “autocertificarse” con las páginas web que cumplen con los requisitos.

Lo que no verás

Algunos tipos de anuncios que Google busca: Emergentes; Videos autoejecutables con sonido; Animados que parpadean en los dispositivos móviles y los anuncios móviles que ocupan más del 30 por ciento de la pantalla vertical.

Puede haber otros anuncios como cualquier video de reproducción automática (sin importar el sonido), o los que se pueden omitir y que aparecen antes de que se cargue una página web que también podría tomar en cuenta, lo que podría afectar, sobre todo, a los esfuerzos creativos que se cargan a página completa antes que aparezca el contenido.

Fuente