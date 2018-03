Tweet on Twitter

Instagram, la red social elegida por los jóvenes -y no tanto- sigue sumando funciones. La pregunta del millón, especialmente para los stalkers, es hasta cuándo van a poder hacer capturas de pantalla de las stories sin que el que la subió se entere. ¿La respuesta? Seguimos esperando confirmación oficial, aunque la característica está siendo probada desde hace meses.

En los últimos días, varios expertos investigaron el código de la aplicación y descubrieron algunas de las novedades, que todavía no tienen fecha de arribo, pero que es probable que se implementen en el corto plazo si ya fueron programadas.

Modo retrato

Al igual que muchos teléfonos, Instagram ofrecería un modo “retrato”, para simular el efecto que consiguen algunos de los celulares tope de línea, como el Pixel de Google, los últimos Galaxy o los iPhone 8 y X. ¿Cómo funcionaría? En vez de hacerlo por hardware, usando el lente del teléfono, lograría el efecto por software, usando un sistema de inteligencia artificial, para poder desenfocar los objetos secundarios de la foto. O sea, dejar el fondo fuera de foco.

Esta función, en principio, estaría disponible solo para las historias de Instagram. En esta captura se ve la característica entre las transmisiones en vivo y el rewind.

Chats ordenados

Los mensajes privados en Instagram no están muy ordenados. Ahora, la red social quiere que podamos marcar a usuarios como favoritos, o dividir los mensajes entre leídos y no leídos. No es un gran cambio, pero permite poner un poco de orden en el caos.

Descarga de datos

¿No guardás automáticamente las fotos que subís a tu muro de Instagram o a las Historias? No pasa nada. La plataforma está trabajando en una función que se llama “Bajá tus datos”, que permitiría descargar las fotos que hayamos subidos, los datos de perfil, información y demás. Toda esta información sería enviada al correo electrónico asociado a la cuenta en un archivo zip.

¿Y si las fotos son muchas y pesan un montón? No sabemos, pero lo más lógico sería que ofrezcan un link de descarga para no bloquearnos la casilla de correo.

Llamadas de voz y videochat

Por ahora está en etapa de pruebas, pero como siempre, estas cosas suelen implementarse en el mediano y largo plazo. Instagram está testeando la opción de hacer videollamadas. Sí, ideal para esa gente con la que hablamos en redes pero de la que no tenemos el teléfono para escribirle por WhatsApp.

La nueva función fue revelada por los expertos en filtraciones de WABetainfo. Lo que muestran es la captura de un chat en el que se suma el ícono de la camarita para hacer una videollamada.

