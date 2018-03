Alex Stamos saldría de Facebook este mismo año, según un reportaje de The New York Times, tras el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su búsqueda de mayor transparencia por parte de Facebook. Sin embargo, Stamos niega que abandone la compañía, aunque sí menciona que su trabajo ha cambiado.

La supuesta salida de Stamos de Facebook sucede meses más tarde de que anunciara sus intensiones de presionar a la red social a ser más transparente en cuanto a la investigación del uso de la plataforma por parte de Rusia, durante las elecciones presidenciales de 2016 de Estados Unidos. Stamos nunca estuvo de acuerdo en cómo Facebook maneja la propagación de noticias falsas y desinformación.

Además, los rumores de su salida suceden días más tarde de que saliera a la luz pública que la firma Cambridge Analytica habría obtenido acceso a los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, algo que ocasionó un escándalo internacional que tiene alerta a legisladores en todo el mundo e incluso a la Primera Ministra de Reino Unido.

Stamos, horas más tarde de ser publicado el artículo del New York Times, aseguró que no son más que rumores y que continúa “completamente comprometido” con su trabajo en la red social. No obstante, ese trabajo ha cambiado.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.

— Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018