No ayuda a encontrar restaurantes o peluquerías, no sirve para mandar mensajes que se autodestruirán en cinco segundos, no saca selfies perfectas con marcos divertidos. Nada de eso. Nada de nada, en realidad. Esta aplicación, haciendo honor a su nombre, no hace nada. Y aún así lleva un millón de descargas.

El éxito de Nothing, la aplicación Android que no hace nada, tal vez se deba a su honestidad brutal. “Esta aplicación no hace nada” se lee en su descripción en la página de Google Play Store para descargarla. Va en su versión 1.6.0, pesa 13 MB y es gratis. Al abrirla aparece una pantalla blanca con la palabra Nothing en el centro. Y eso es todo.

(ALERTA DE SPOILER: ¿De verdad una app que pesa 13 MB no hace nada? Te lo contamos al final, por si aún quieres descubrirlo por ti mismo).

La aplicación fue creada por Chilango Labs, una pequeña empresa desarrolladora de Android que funciona desde 2014. Desde septiembre de ese año está disponible en la Google Play Store. Los 77 mil usuarios que la han calificado le dan un promedio de 4.2 estrellas. Nada mal, considerando su utilidad.

QUÉ DICE EL PÚBLICO

Ahora que sabemos qué hace (en una palabra, nada), veamos una de las partes más interesantes de la aplicación: los comentarios de los usuarios. La gente se ha tomado de buena manera lo que, a primera vista (y también a segunda), parece una tomadura de pelo. Las reseñas van desde entusiastas “La mejor app de la historia” hasta inspiradores “Esta app me ha cambiado la vida”.p

“Nada pudo haberme preparado para Nothing. Desde que la bajé, mi vida cambió. Las voces en mi cabeza desaparecieron, puedo ver el mundo con claridad” comentaba el 2 de febrero un apasionado usuario anónimo.

El 8 de febrero, con un enfoque más severo, Andrew Robinson explicaba por qué le había dado solo 4 estrellas: “La dinámica de las subtramas, en mi opinión subjetiva, no se desarrollan como podrían. Pero, y aunque la verdad estaba ahí para ser vista, nada era demasiado evidente”.

En la red social de preguntas y respuestas Quora, Nothing también ha protagonizado interesantes debates. Ante la pregunta de un usuario incrédulo sobré qué hace Nothing y por qué está tan bien calificada, hubo quienes fueron directos, como Ajinkya Khobragade: “Esta app es una broma. La gente lesea y se entretiene escribiendo reseñas”.

Pero otros fueron más filosóficos y profundos, como Manan Shah: “En este mundo digital, no tenemos tiempo para nosotros mismos. Esta aplicación no hace NADA y por lo tanto nos mantiene aislados del mundo digital y nos recuerda que necesitamos DESARROLLO PERSONAL más que ENTRETENIMIENTO (sic)”.

LA CLAVE DEL ÉXITO

Tal vez la clave de Nothing para alcanzar el millón de descargas está en haberse convertido en un espacio lúdico, sin complicaciones. Pero probablemente haya algo más. El contexto, por ejemplo: el 2017 vio un crecimiento del 6% en el uso de aplicaciones, reporta el Economic Times de India.

De acuerdo a TechCrunch, las ganancias que las aplicaciones dejaron en el mismo período crecieron en un 35%, alcanzando los 60 billones de dólares. Esta alza se debería al aumento de smartphones en mercados emergentes como China, India e Indonesia.

Las condiciones aún parecen adecuadas para que una buena aplicación tenga éxito. En el caso de Nothing, además, la novedad de la idea y el rumor que fue creciendo en los últimos tres años también ayudaron. No por nada en febrero del año pasado tenia solo 100 mil descargas para terminar 2017 con un millón de instalaciones.

Los comentarios, como veíamos, jugaron un rol importante. Pero hay otro factor: el misterio. Lo que anunciamos con carácter de spoiler es que Nothing tiene un par de funciones secretas, aunque se siguen apegando a su esencia, pues si las encuentras, vas a ver que en realidad no sirven de nada (aunque sí son divertidas).

EL SECRETO DE NOTHING

Lo primero que puedes hacer, luego de abrir la aplicación y admirar la pantalla blanca en todo su esplendor, es agitar el teléfono. Después de un momento, la pantalla cambiará a negro y comenzará un conteo por cada vez que lo agites. Luego aparecerá un mensaje pidiéndote que dejes de agitarlo y vuelvas a hacer nada. Pero no le hagas caso. Sigue agitando hasta que veas el gif de un popular cantante de los 80.

Tal vez tu muñeca ya estará cansada, pero no desistas, porque cuando lo agites 100 veces, encontrarás otra sorpresa.

Un segundo secreto es el del código Konami al estilo de las viejas máquinas de arcade. En la pantalla con la palabra Nothing desliza con el dedo siguiendo este orden: 2 veces hacia arriba, 2 veces hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Si lo haces rápido y bien, aparecerá un panel con un botón A, uno B y un símbolo de Play. Presiona primero el B, luego el A y al final dale al Play. Ahora relájate y disfruta del video.

O tal vez prefieras no hacer nada de lo anterior. Después de todo, la aplicación es para eso.

Fuente