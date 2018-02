Tweet on Twitter

Hoy en día se ha vuelto sumamente común ver a niños, jóvenes y adultos utilizando sus teléfonos celulares las 24 horas del día.

Una de las características de estos equipos es que emiten energía de radiofrecuencia (u ondas de radio), una forma de radiación no ionizante.

Si bien actualmente no existe evidencia científica que asegure que este tipo de radiación pueda aumentar el riesgo de cáncer en las personas, como sí ocurre con la ionizante, de igual manera existe atención por los efectos que puede tener en la salud humana.

Según indica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), aún cuando algunos estudios han examinado los posibles efectos para la salud de la radiación no ionizante procedente de fuentes como los celulares, por el momento no existe evidencia firme “de que la radiación no ionizante aumente el riesgo de cáncer”.

Es en medio de este escenario que la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Radiación (Bundesamt für Strahlenschutz) realizó una base de datos con los celulares ordenados según sus niveles de radiación.

Tal como recoge el sitio de estadísticas Statista, el listado de los 15 smartphones que menos radiación emiten es liderado por el Sony XPeria M5, seguido por el Samsung Galaxy Note8 y Samsung Galaxy S6 Edge+.

Otros modelos que aparecen en el ranking son el Google Pixel XL (4º), LG Q6 (8º), Moto G5 Plus (10º) y Moto Z (11º).

Cabe señalar que seis de los equipos de la lista corresponden a Samsung, mientras que Motorola y Google aportan con dos.

Se debe tener presente que aún cuando no existe una guía universal respecto a los niveles “seguros” de radiación de celular, la certificación alemana de protección al medio ambiente (Der Blaue Engel) sólo certifica los equipos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0,60 watts por kilogramo. En este caso, todos los móviles están bajo este índice.

A continuación te dejamos con el listado de los 15 celulares que menos radiación emiten.

