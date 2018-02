Tweet on Twitter

Share on Facebook

A un par de días de que las primeras compañías líderes de la industria móvil presenten sus nuevos gama alta del 2018 en el Mobile World Congress, ya se han filtrado algunos renders de cómo lucirán los nuevos smartphones de Sony, concrétamente el Xperia XZ2 y XZ2 Compact.

A pesar de que Sony es una de las marcas más reconocidas del mundo, es un hecho que su división móvil va muy por detrás de su competencia en cuestión de diseño, y mientras otras compañías ya apuestan por teléfonos con pantalla sin bordes, la empresa nipona dará el salto a esta tecnología este mismo año.

Desafortunadamente no podemos presumir que estos nuevos Xperia con pantalla sin bordes sean tan sorprendentes en diseño como el Galaxy S9, Huawei Mate 10, iPhone X o incluso que el Google Pixel 2 XL, pues según lo que podemos apreciar en la imagen filtrada por Evan Blass, las esquinas siguen siendo cuadradas, y los bordes inferior y superior podían haberse aprovechado mucho mejor.

Sin embargo, también debemos reconocer el hecho de que Sony se esté sumando a esta tendencia, que no solo incluye cambios en la pantalla, sino en toda la línea de diseño de sus equipos, pues ahora encontraremos lectores de huella traseros, y no en el botón de encendido y bloqueo, además la cámara estará ubicada más hacia el centro del dispositivo, y no en las esquinas como ya nos tenían acostumbrados.

Así mismo, estos Xperia tendrán un cuerpo curvado que según Sony mejorará el agarre, de esta manera serán mucho más ergonómicos que otros modelos del mercado, aunque eso lo juzgaremos nosotros el próximo lunes en Barcelona.

El Xperia XZ2 será el primer gama alta de la compañía china de este año, pero seguramente no será el único, pues Sony podría lanzar a mitad de año el Xperia XZ2 Premium, el cual podría tener un frontal mejor aprovechado y una pantalla con tecnología OLED.

El día lunes estaremos presentes en la conferencia de Sony del Mobile World Congress para llevarles todos los detalles de su nuevo lanzamiento, así que estén pendientes de nuestro sitio y redes sociales.

Fuente