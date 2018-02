Tweet on Twitter

Google reveló una falla en Microsoft Edge a principios de esta semana, luego de que Microsoft no pudiera reparar un error a tiempo.

Ahora, el equipo de investigadores de seguridad Project Zero de Google descubrió otra falla de seguridad en Windows 10.

El último problema sin parchar es Elevation of Privilege, que permite a un usuario normal obtener privilegios de administrador en un sistema. En ese sentido, Microsoft calificó este error como “importante”, pero no le dio prioridad porque al parecer no se puede explotar de forma remota.

Todavía es un problema importante de solucionar, ya que un atacante podría combinar esto con una ejecución de código remota desconocida para obtener acceso de administrador, aunque ese es un escenario poco probable a menos que Microsoft no lo solucione de inmediato.

No está claro cuándo Microsoft tiene la intención de abordar el último defecto de seguridad en Windows 10, y la compañía aún necesita resolver la vulnerabilidad Edge que fue revelada por Google a principios de esta semana.

Microsoft retomó el enfoque de Google con respecto a los parches de seguridad el año pasado, luego de descubrir una falla de Chrome y de divulgarla “responsablemente” para que la compañía tuviera tiempo suficiente para parchear.

Los informes sugieren que el equipo de seguridad Project Zero de Google se originó a partir de las consecuencias sobre un corte alrededor de Google en 2009, una intrusión atribuida a una falla no reparada en el navegador Internet Explorer 6 de Microsoft.

