Las pequeñas piezas de Apple AirPods caben en la mano de Jason Colon. La izquierda está intacta. La derecha es volada y carbonizada.

“Es la cosa más loca que me ha pasado”, dijo Colón. Colon, de Tampa, estaba escuchando una mezcla de baile en LA Fitness en la calle 4 en San Petersburgo cuando notó algo extraño, según narra el portal

“Y entonces vi el humo blanco comenzar a ondear”, dijo. Dejó los AirPod en un equipo de entrenamiento y recibió ayuda. Cuando regresó, se sorprendió.

“Ya era así. Ya apareció. No vi que sucediera, pero quiero decir, ¡ya estaba frito! Puedes ver el daño de la llama “, dijo Colón. Está agradecido de que pensó en quitar los AirPod inalámbricos cuando detectó problemas.

“No sé qué le habría pasado a mi oído”, dijo Colón. “Pero estoy seguro de que, dado que se cuelga, podría haber sido [mi] lóbulo de la oreja”. El lóbulo de la oreja podría haber haberse quemado “.

No es la primera vez que un producto popular se incendia. En 2016, Samsung retiró el Galaxy Note 7 luego de que algunos teléfonos se incendiaron debido a un defecto en las baterías.

La producción se detuvo más tarde ese año. “Parece que esta era la batería”, dijo Colón al explicar el mal funcionamiento. No está exactamente seguro de qué le pasó al AirPod correcto, pero definitivamente está seguro de que los demás deberían ser advertidos.

“Solo porque me pase a mí no significa que no volverá a suceder”, dijo. Una portavoz de Apple le dice a 8 On Your Side que la compañía está investigando y se dirigirá a Colón.

