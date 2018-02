Tweet on Twitter

Una de las aplicaciones de moda en Facebook llamada “Cómo te verías siendo del sexo opuesto” no es tan inofensiva como parece.

Según informa el portal Oh My Geek, este servicio es proporcionado por Kueez, un sitio perteneciente a la empresa israelita Yoto Media Group LTD, que aprovechó un algoritmo de “morphing” para robar información.

El sitio detalla que al usar esta app, la compañía se queda con tus fotos, ID de usuarios, lista de amigos, correo electrónico y otros datos como la geolocalización, grupos, datos de teléfonos móviles, etc.

Según la propia página web de la compañía revela que tus datos son utilizados para enviar contenido promocional, crear modelos de comportamiento, utilizar tu correo para enviar servicios de telemarketing y compartir información con otras empresas.

El portal realizó un video que explica cómo eliminar esta aplicación de tu cuenta de Facebook.

