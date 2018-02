Tweet on Twitter

Share on Facebook

Las aplicaciones son gran parte del éxito de los smartphones, pues gracias a ellas podemos realizar tareas de manera sencilla, jugar miles de títulos, o encontrar diversas formas de entretenimiento, sin embargo, para descargar aplicaciones en cualquier dispositivo de Apple sólo podemos hacerlo desde la tienda oficial de la compañía (sin jailbreak), la App Store, mientras que en Android contamos con una gran variedad de alternativas para ello.

Por esta razón te damos tres excelentes alternativas a la Play Store para descargar aplicaciones en Android. Cabe destacar que hay como mínimo una decena de tiendas donde podemos hacerlo, pero aquí seleccionamos las 3 mejores que destacan por su fiabilidad, funcionamiento y seguridad.

Desde hace años Google nos ha recomendado instalar aplicaciones directamente desde la Play Store por cuestiones de seguridad, y es una recomendación que debemos tomar en serio, sin embargo, muchas veces hay aplicaciones que no podemos encontrar el la tienda de Google porque tienen alguna restricción por país, o porque simplemente no serán publicadas para nuestro mercado, y para ello tenemos opciones como APKMirrior o Uptdown, dos alternativas que hemos probado a profundidad y que cuentan con APKs seguros y fiables.

Por otro lado, tenemos una tienda que destaca por ofrecer aplicaciones a precios realmente bajos, muchas veces más económicos que los que ofrecen en la Play Store, por lo que la Appstore de Amazon es otra de las recomendaciones que debes probar.

Appstore de Amazon

A mi gusto, la tienda de aplicaciones de Amazon es la mejor alternativa a la Play Store para descargar aplicaciones, en primer lugar porque es un producto de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica, y en segundo porque su uso es muy similar al de la Play Store, es decir, tenemos categorías, aplicaciones recomendadas, etc.

Pero uno de los grandes añadidos de la Appstore de Amazon, conocida anteriormente como Amazon Underground es que todos los días se ofrece una aplicación de pago totalmente gratis.

Así mismo, todas las aplicaciones que sean compradas con nuestra cuenta podrán ser descargadas en otros dispositivos si volvemos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Amazon, incluso si borramos la aplicación de pago de nuestro teléfono podemos volver a instalarla sin ningún problema.

De igual manera, Amazon ofrece las conocidas Amazon Coins para poder comprar aplicaciones en la tienda, estas Amazon Coins pueden comprarse desde la tienda de Amazon, y cada 100 monedas equivalen a $1 MXN.

La Appstore de Amazon está disponible en más de 200 países y puedes descargarla en la mayoría de dispositivos Android desde el siguiente enlace.

APK Mirror

Para quienes no conocen esta web, fue creada por David Ruddock, quien está detrás de uno de los sitios de tecnología más populares en los Estados Unidos como es Android Police, y que constantemente suele filtrar datos importantes sobre Android o algún otro producto de Google.

En APK Mirror podemos encontrar prácticamente cualquier aplicación de Android, sin embargo, es importante mencionar que los APKs que se publican aquí están libres de malware, por ende, tampoco vamos a encontrar piratería, es decir, no se publican juegos de pago “crackeados” para poderlos usar sin pagar, pues el APK se extrae directamente de la aplicación original.

La idea de APKMirrror es que podamos acceder a cualquier aplicación de Android que no esté disponible en la Play Store, ya sea por alguna restricción del desarrollador o porque aún no se ha publicado en la tienda y quieres probar las novedades de dicha herramienta o actualización.

Otro detalle que es importante mencionar es que el equipo detrás de APKMirror verifica minuciosamente todas las APKs publicadas en la web, por lo que esta es la web con el repositorio de APKs más segura que podemos encontrar actualmente.

Recuerda que para poder instalar cualquier APK es necesario activar la casilla de “Fuentes no verificadas” directamente en la configuración de seguridad en nuestro teléfono Android.

Uptodown

Uptodown es otro de los servicios más populares para descargar aplicaciones, pues aquí podemos encontrar archivos de instalación para muchos sistemas operativos, sin embargo, la categoría para Android es una de las más completas del mercado con casi 4 millones de archivos APK disponibles para su descarga.

Uptodown nació en España en el año 2002, y una de sus grandes ventajas es que cuenta con una tienda que podremos instalar en nuestro dispositivo Android, por lo que su funcionamiento será similar al de la Play Store, es decir, nos indicará cuando haya una actualización disponible de nuestras aplicaciones instaladas directamente desde Uptodown.

Uptodown es muy parecida a APKMirror, con la clara ventaja que representa tener una tienda de aplicaciones y no únicamente un repositorio de APKs, e incluso otro de sus grandes añadidos es que podemos regresar a la versión anterior de alguna aplicación que tengamos instalada en nuestro teléfono, lo que significa que si alguna aplicación no funciona correctamente o no nos han gustado sus novedades, podemos instalar la versión anterior en nuestro teléfono.

Respecto a la seguridad, Uptodown es una de las tiendas más confiables actualmente, y según menciona la compañía, cada aplicación es analizada por 50 diferentes antivirus en búsqueda de algún problema.

Si quieres probar Uptodown en tu dispositivo, puedes hacerlo desde aquí.

Fuente