No hay duda de que WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular en el mundo; sin embargo, eso no significa que no tenga competidores. Precisamente, uno de ellos pretende “quitarle la corona”, ya que ofrecerá los mismos servicios, pero sin necesidad de conexión a Internet. ¿Te animas a probarla?

El nombre del nuevo “rival” de WhatsApp es Rich Communications Services (RCS) y, según medios especializados, es una evolución de los mensajes de texto (SMS). ¿Qué funciones tiene?

Al igual que WhatsApp, RCS permite a los usuarios enviar textos, fotos y videos. Asimismo, posee confirmaciones de lectura, esto para saber si el destinatario ya leyó tu mensaje.

Otra característica del nuevo rival de WhatsApp, que permite entablar conversaciones grupales e individuales, es que también podrás realizar videoconferencias.

La principal diferencia que tiene RCS con WhatsApp es que no requiere usar Internet, por lo que se convertiría es una buena opción en casos de emergencia.

¿Quién es el creador de RCS? Este servicio fue una alianza entre Telefónica, Vodafone, Orange, América Móvil, Sprint, entre otros operadores, y algunos fabricantes de smartphone, como Samsung, Huawei,LG, etc., quienes lo integrarán en el sistema operativo Android.

Lastimosamente, RCS no estará disponible para las personas que posean un iPhone, ya que Apple no quiso ser parte de la alianza.

Se estima que unos 220 millones de personas utilizarán RCS en 2018, una cifra inferior si la comparamos a la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp (1.000 millones).

