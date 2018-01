La homogenización en las redes sociales condujo a que si alguna red emergente consigue imponer una función novedosa -como ocurrió con Stories, los hashtag o el me gusta- es adoptada progresivamente por los líderes. Así, sean o no desarrollos propios, WhatsApp, Instagram y Facebook ya tienen casi listo lo nuevo para este 2018.

El fenómeno de las redes sociales sigue expandiendo sus fronteras y actualmente son utilizadas por el 98% de los consumidores digitales, que en promedio pasan allí 2,15 horas diarias, según GlobalWebIndex. Lo sugestivo es que las tres principales – Facebook, Instagram y WhatsApp- responden al mismo dueño, Mark Zuckerberg. La intención es que la gente destine más tiempo dentro de las fronteras virtuales, y cada una tiene su estrategia para lograrlo.

Facebook

El 2017 cerró con más de 1.860 millones de usuarios, de los cuales el 85% se encuentra fuera de EE.UU. Su apuesta a largo plazo es emanciparse del teléfono móvil y también de las computadoras a través de la realidad virtual (RV). El propio Zuckerberg, adelantó que la división Oculus VR (lentes) es la clave para que 1.000 millones de personas formen parte de la comunidad más grande de RV.

Sin embargo, en lo inmediato la gran apuesta son los videos. Su pretensión es empujar la reproducción en su muro con más intensidad, en un intento por competir de manera más directa contra YouTube. A su vez, comenzará a gestionar contenido propio para avanzar sobre compañías de transmisión en línea como Netflix y Hulu. Para lograrlo destinó un presupuesto de mil millones de dólares para este año.

Como muchos usuarios ven los clips en sus dispositivos móviles sin sonido mientras están trabajando, la red social está probando un botón que los guarda en una carpeta para reproducirlos más tarde. Una función similar que ya está disponible en iPhone y podría llegar a Android es la de sugerencias. Así, al terminar de ver un clip se cargan videos relacionados automáticamente.

Una medida que adoptan las redes sociales para acallar a los molestos o incisivos es dar una vuelta a la llave de Silencio. Algo similar está analizando Facebook (Snooze) para apagar durante 30 días a perfiles, páginas o grupos que machacan a diario con una temática en particular.

El mes pasado, Facebook anunció que está renovando la sección Notificaciones del móvil. Tendrá información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera de la red. La nueva pestaña, similar a Google Now, publicará tarjetas personalizadas para el clima, resultados deportivos o noticias.

Instagram

Las cifras oficiales hablan de 800 millones de usuarios activos cada mes, dato que la convierte en la red social con mayor crecimiento. Lo asombroso es que hay 500 millones que interactúan con el sitio diariamente. Por el contrario, Snapchat (de donde tomó “prestadas” sus mejores ideas Instagram), cuenta con alrededor de 300 millones de usuarios activos y 173 millones de usuarios diarios.

A lo largo de 2017 los cambios en Stories fueron una constante. El propósito es seguir captando esa audiencia joven que todavía usa el programa del fantasmita para contar micro historias. Actualmente, hay más de 200 millones de usuarios que ven contenido efímero cada mes, 50 millones más que Snapchat.

Para este 2018 se especula que podrá llegar la inclusión de las fotos y videos en 360 grados. Algo que ya se utiliza en Facebook.

Otra de sus incorporaciones permitirá configurar grupos de amigos cercanos, para poder compartir contenido de manera exclusiva con los contactos seleccionados. Además, el esperado botón Regram, que pretende sustituir a las aplicaciones de terceros, otorgará a los usuarios la facultad de realizar “retuits de fotos” sin necesidad de recurrir a otra app.

Una de las medidas polémicas, confirmada por el sitio TechCrunch, es que comenzará a mostrar publicaciones de usuarios que uno no sigue. Bajo el título “Recommended for You”, se comenzará a activar sucesivamente en las versiones iOS y Android. Al parecer, no hay forma de bloquearla y uno estará obligado a ver contenido que no solicitó.

Se espera también la llegada de las etiquetas de compras (Shopping Tags) a lo largo de 2018. Para introducir en su plataforma estas etiquetas, Instagram se asoció con Shopify. Al principio estarán limitadas a un máximo de 5 por foto y mostrarán el nombre y el precio del producto y enlazarán directamente con la tienda.

