Una nota que cae en lo jocoso, pero revela mucho de la sociedad actual ha dominado diciembre. Es el de Glyn Thomas Bailey y Wilfa Soto, el primero un británico desempleado y sin casa, ella, una dominicana de Sánchez Ramírez.

Ambos se han hecho viral luego de que Wilfa grabara un video que difundió a través de las redes sociales pidiendo ayuda para enviar devuelta a Glyn al Reino Unido, luego de que este hombre que conoció por las redes no resultó ser lo que ella pensaba.

Según la madre de Glyn, Wendy Fitzpatrick, su único hijo tiene problemas para conservar los empleos y para sostener relaciones duraderas. Reveló que Glyn tiene un hijo de 14 años, al que nunca ve.

Asimismo explicó que Glyn Thomas Bailey, al abandonar su hogar, perdió el derecho a la vivienda del concejo municipal, por lo que a su regreso no tendrá casa donde vivir. “Mientras que no venga la mía, no me importa”, acotó