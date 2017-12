Tweet on Twitter

Los últimos meses del año es el momento en que nuestros familiares y amigos comparten a través de las redes sociales, viajes, vídeos en la playa, increíbles cenas navideñas y, por supuesto, los fuegos artificiales para celebrar la llegada de 2018.

¿Pero, no estamos cansados de ver aquellas imágenes borrosas que no muestran la mejor del espectáculo que ofrecen los fuegos artificiales? Para ayudarnos, Samsung ofrece esta guía con un paso a paso aprender cómo sacar excelentes fotos de los fuegos artificiales para compartir en tus redes sociales favoritas.

Paso 1: una mano firme

• La estabilidad es la clave al sacar la foto perfecta de fuegos artificiales.

• Si usted tiene acceso a un pequeño trípode, será de gran ayuda para tener el apoyo firme necesario cuando esté en condiciones de baja luz

• Si usted no tiene acceso a un trípode, encuentre algún lugar donde pueda apoyar el dispositivo para lograr estabilidad en la toma.

• Para los usuarios de Galaxy Note8, las tomas de fotos se vuelve todavía más fácil gracias a la cámara doble de 12 MP con Estabilización de Imagen Óptica (OIS, por sus siglas en inglés) que le permite capturar increíbles imágenes nítidas.

Paso 2: sin flash

• No use flash, aunque usted esté en condiciones de baja luz, el flash no conseguiría iluminar lo suficiente el cielo para lograr una captura de gran impacto.

• Los resultados serán mejores sin flash y mostrarán la profundidad del color necesario para la foto perfecta de fuegos artificiales.

Paso 3: sin zoom digital

• No use el zoom – su cámara capturará más detalles si usted no cierra el foco en las imágenes de los fuegos artificiales.

• En el modo de captura doble en el Note8, ambas cámaras sacarán un retrato simultáneamente, uno en primer plano y otro de gran angular que muestra todo el fondo.

• Gracias a la Pantalla Infinity Display del S8/S8+ y del Note8, podrá capturar y ver todos los detalles necesarios.

Paso 4: configurar para el éxito

• Fije las configuraciones correctamente.

• Se debería apagar el HDR (Alto Rango Dinámico) – esta larga exposición disminuye la velocidad de la captura que no sería ideal para imágenes de disparo en ráfaga.

• ISO (sensibilidad del sensor de la cámara digital) – Un ISO alto ayuda elegir detalles en la oscuridad, sin embargo, como los fuegos artificiales esencialmente iluminan el cielo, fije el ISO a un valor bajo tal como 100 para reducir la probabilidad de sobreexposición.

• Apertura: ajuste la apertura después de modificar la configuración del ISO para sintonizar el brillo de la imagen, ya que controla la luz que viene a la cámara

• Si lo anterior parece un poco escalofriante, fije todas las configuraciones al automático y use las funciones de compensación de exposición para ajustar el brillo de sus imágenes, después de la captura.

Paso 5: disparo en ráfaga

• Sencillamente saque el selfie perfecto, con más imágenes y mucho mejor.

• Capture múltiples imágenes y tanto como usted pueda – use la función de disparo en ráfaga (burst shoot) si no se siente lo suficientemente rápido.

• Al usar el objetivo gran angular, el sensor de Dual Pixel que incluye autoenfoque rápido, podrás capturar imágenes nítidas y claras rápidamente incluso en condiciones de baja luz

Paso 6: prueba otro ángulo

• Intenta apuntar la cámara lejos del cielo.

• Algunos de las mejores fotos fuegos artificiales son autorretratos (selfies) con fuegos artificiales en el fondo.

• Con el recurso de efecto bokeh en los dispositivos Samsung, usted se quedará sorprendido en los colores hermosos y los autorretratos que usted pueda crear.

