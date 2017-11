Tweet on Twitter

La compañía podría decidirse a incluir videojuegos dentro del app, una novedad que la alejaría de su objetivo inicial, pero que podría ayudarle a crecer en popularidad.

Tencent, el gigante chino del mundo digital y una de las principales empresas de videojuegos del mundo — es dueña de League of Legends y Honor of Kings — compraba el 12 por ciento de las acciones de Snap Inc., en un voto de confianza por una empresa que ha entregado resultados deficientes a sus inversionistas en el último trimestre.

Ahora Reuters asegura que Tencent podría ofrecer un futuro más lúdico a Snapchat. En un reporte la agencia de noticias asegura que la también dueña de la aplicación de mensajería We Chat podría tener más que una relación pasiva con el app de mensajería efímera.

Sin embargo, a pesar de los deseos de la empresa china hay un detalle importante: Tencent no tiene un asiento en la junta de accionistas, ni poder de voto, así que tendrá que enamorar al resto de miembros de Snap Inc. para poder sacar adelante los que podrían ser sus planes de popularizar sus videojuegos también mediante esta red social.

Y aquí un dato relevante: mientras que Snap. Inc no hace más que caer en bolsa desde marzo cuando entró en Wall Street — sus acciones han pasado de US$17 a US$12 — Tencent es la compañía de juegos más grande del mundo por ingresos, según datos de Reuters. Su capitalización bursátil es de US$469,000 millones en China, mientras que Snap apenas llega a US$15,000 millones.

Tencent se ha valido de sus videojuegos para popularizar sus aplicaciones de mensajería, We Chat y QQ, líderes en china. Este podría ser el empujón que necesita Snapchat, sobre todo teniendo en cuenta que justamente League of Legends es el videojuego más popular de Estados Unidos — según datos de Reuters.

