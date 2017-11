Tweet on Twitter

Share on Facebook

Las criptomonedas más utilizadas en la actualidad son Bitcoin y Ethereum –y sus derivaciones–, pero no son las únicas. Una de ellas, Skycoin, promete resolver los principales problemas de sus competidoras tras el anuncio de su versión 2.0.

Según la compañía, su código fue elaborado desde cero en lugar de recurrir a la base de Bitcoin o Ethereum, pero manteniendo el concepto vital que persiguen: la descentralización.

En este sentido, “Obelisk“, el algoritmo de consenso de Skycoin que permite establecer a quién le pertenecen los activos, se diferencia porque no se basa en el PoW (Proof of Work o Prueba de Trabajo) y PoS (Proof of Stake o Prueba de Tenencia), como otras criptomonedas.

En su lugar, se utiliza una Web of Trust (Red de Confianza), lo que permite eliminar la necesidad de mineros, quienes concentran poder ya que poseen el poder de cómputo y, en consecuencia, la posibilidad de hacerse de más monedas.

Pero, además, los mineros han mostrado su poder de fuego dentro del propio Bitcoin, logrando bifurcaciones de la moneda como Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, que permiten otras funciones apoyadas en sus intereses.

El proyecto también anunció otras novedades clave, como la billetera Skycoin wallet v2.0 y un rediseño de su logo y sitio web. Pero también el Skycoin OTC market (mercado extrabursátil) y un protocolo federado de intercambio para permitir la compra y venta descentralizada (DEX) de monedas.

Soluciones para una “nueva internet”

Las posibilidades Skycoin se traducen en una alternativa sustentable para reemplazar la PoW, ya que ofrece una robusta seguridad matemática aún cuando la mayoría de los nodos son hostiles. Esto último se apunta como una falla de Bitcoin, ya que es lo que ha permitido su bifurcación.

Al evitar el minado, Skycoin también reduce el uso innecesario de electricidad, ya que en lugar de ofrecer tarifas por brindar el poder de cómputo como en Bitcoin, los usuarios reciben “horas moneda” por mantener sus activos. Y las pujas por las transacciones ingresan en un bloque de tamaño fijo.

Además, Skycoin es inmune al problema del doble gasto (al igual que otras criptomonedas) y a la llamada amenaza del ataque del 51% (es decir, de la “mitad más uno” de los nodos), más allá de las capacidades de hash(cómputo) o financieras de los usuarios.

Y las transacciones tan rápidas como deben ser: demoran apenas cuatro segundos sin comprometer la seguridad del ecosistema.

Por otra parte, al superar algunos inconvenientes técnicos de Bitcoin, el proyecto Skycoin promete una nueva generación fundacional de uso de la red, del almacenamiento y aplicaciones.

De esta forma, Skycoin ve a blockchain como una de las varias nuevos pilares matemáticos y algorítmicos que serán los bloques fundacionales de la nueva internet.

El proyecto Skycoin

Según los reponsables de Skycoin, el proyecto opera de manera paralela y sobre internet, pero independiente de ella. Los cinco pilares son:

– Skycoin. Pensada originalmente como una solución a las fallas de descentralización de Bitcoin, debido al crecimiento de carteles de minado. Posee un nuevo algoritmo de consenso para asegurar la red mediante un mecanismo llamado Web of Trust.

– Skywire. Fue desarrollado para solucionar problemas de centralización, pero también de internet, donde grandes instituciones controlan su infraestructura. Persigue una democratización de internet, al tiempo que mejora la privacidad y al seguridad.

– Skyledger. Es una plataforma de blockchain creado en base a la experiencia del usuario (CX) y corriendo en la infraestructura Skywire. Cada desarrollador tendrá su propio almacenamiento de datos independiente y es libre de modificar su propia cadena.

– Ecosistema de apps. Aplicacioens que incluyen un mensajero (Sky-messenger), redes sociales distribuidas (BBS) e intercambio de archivos, todo sobre desarrollado sobre Skycoin, Skywire y Skyledger.

– Plataforma de hardware. El hardware de los “mineros” funciona como una VPN espcializado, operando bajo el nuevo protocolo de red Skywire, basado en Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo o MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

FUENTE