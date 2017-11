Tweet on Twitter

Ayer, un post publicado en Quartz reveló que, desde principios de 2017, smartphones Android han estado enviando las ubicaciones de torres celulares cercanas a Google, aun cuando la configuración de la ubicación de los dispositivos estaba deshabilitada. En teoría, la compañía o incluso intrusos podrían haber triangulado la posición aproximada de un usuario usando los datos de múltiples torres.

Un portavoz de Google hizo hincapié en que la información de las torres, conocida como códigos de identificación de celda, no se utilizó y se descartó tan pronto como fue recibida. Aparentemente, la compañía había estado “investigando” el uso de los datos para acelerar la entrega de mensajes. Google ha prometido finalizar esta práctica y aclaró que los teléfonos con Android dejarán de enviar el Cell ID a fines de noviembre.

Vale aclarar que la verdadera preocupación es que Google decidió transmitir información de la ubicación de sus usuarios a pesar de su configuración de privacidad, utilizando un servicio (el sistema de sincronización de red) que no se puede desactivar. En pocas palabras, la compañía no estaba respetando plenamente las intenciones del usuario, ya que no se podía eliminar por completo el riesgo de la vigilancia basada en la ubicación.

