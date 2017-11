Facebook ha comenzado a probar una opción de Snapchat llamada Snapchatstreak, o en español, “En Racha”. En particular esta función ayuda a la red social del fantasmita a que los amigos continúen enviándose snaps a diario.

Según explica Snapchat en su sitio Web, la idea es que dos personas se envíen snaps de forma consecutiva. Un contador — con el emoji de la llama de fuego — se encarga de decirles si están en rancha, y un reloj de arena si esa racha está a punto de acabarse porque no han intercambiado más snaps.

Según The Verge, lo mismo está sucediendo en Facebook Messenger. El sitio Web indica que la empresa estaría haciendo pruebas de la función en un pequeño grupo de usuarios. En lugar de utilizar el emoji de la llama de fuego utilizan el del rayo pero el funcionamiento sería similar, aunque en vez de mensajes efímeros, Messenger quiere que le escribas a diario a ese amigo especial.

Messenger is testing out streak counts… Streak counts really bug me. pic.twitter.com/leDRemkSR3

— case (@CaseSandberg) 22 de noviembre de 2017