Amazon tiene en mente convertirse en el gran rival de Netflix en la nueva batalla que las compañías tecnológicas están llevando adelante por el mercado del video online. Para hacerlo, además de conseguir contenido de primer nivel como la nueva serie de El señor de los anillos, Amazon quiere que su plataforma de vídeo esté abierta a todo el mundo de forma gratuita.

Es por ello que la compañía se encuentra en conversaciones con los principales estudios, productoras y canales sobre la opción de poder emitir su contenido en un canal abierto a todo aquel usuario registrado, aunque no pague nada mensualmente.

Para hacer rentable el servicio abierto, Amazon mostraría anuncios entre su contenido, del mismo modo que Spotify ofrece su música a los usuarios registrados que no cuentan con una suscripción premium. Eso sí, AdAge informa que la compañía de Jeff Bezos mostraría en esta versión gratuitasólo una selección de películas y series, dejando el mejor contenido para sus clientes Prime.

Motivo para ser premium

Uno de los pilares en los que se basa Amazon es en la gran base de usuarios en Estados Unidos que tienen contratado Prime, su suscripción de pago. La fortaleza de esta opción que cuesta u$s99 al año reside en las ventajas que reciben los clientes de la compañía en los envíos, servicio postventa, uso de aplicaciones y ahora, consumo de contenido.

Un Prime Video fuerte se convierte así en un aliciente por el que la compañía busca fidelizar a sus usuarios premiums. Y es que las prácticas comerciales que lleva a cabo Amazon están siendo replicadas poco a poco por otros minoristas, con lo que los suscriptores de Prime ven cada vez menos diferencias entre sus ventajas y las del resto del sector, señala EconomíaHoy.

Con este acuerdo Amazon busca una plataforma que sea capaz de plantar cara a gigantes como Netflix. Para hacerlo necesita que su servicio se popularice, por lo que además de producciones propias como The man in the high castle, Transparent o The Grand Tour, necesita que el uso de Prime Video se difunta en la sociedad estadounidense.

