La compañía Rio Tinto ha completado con éxito el primer viaje en tren totalmente autónomo del mundo en sus operaciones de mineral de hierro en la región de Pilbara, en Australia Occidental, un paso más para completar el proyecto AutoHaul a finales de 2018. El proyecto AutoHaul se centra en automatizar los trenes que son esenciales para transportar el mineral de hierro a nuestras instalaciones portuarias.

La prueba piloto de casi ciente kilómetros se completó sin un conductor a bordo, por lo que es el primer viaje de tren pesado totalmente autónomo nunca completado. El experimento fue monitoreado en tiempo real por los equipos de Rio Tinto y representantes de la Oficina del Regulador Nacional de Seguridad Ferroviaria, tanto en el terreno como en el Centro de Operaciones de Perth.

The first fully #autonomous heavy haul #train journey completed in Australia https://t.co/1TlC7pCzgw pic.twitter.com/hZ4vPKUGgR

— Rio Tinto (@RioTinto) 2 de octubre de 2017