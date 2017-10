Hace poco más de una semana, Nintendo lanzó al mercado su nueva SNES Mini Classic, la última consola retro con los títulos más populares que encandilaron a grandes y chicos hace dos décadas. Este terminal, al igual que la NES Classic, ha significado todo un éxito en ventas, gracias a la nostalgia que despierta en los jugadores.

Esta consola es similar al Súper Nintendo, con la diferencia de ser mucho más pequeña y presentar un cable HDMI para conectarse al televisor. Cuenta con 21 videojuegos, entre los cuales destacan: Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past o Street Fighter II; siendo una cantidad limitada a comparación de los títulos presentados en aquellos años.

No obstante, algunos habilidosos jugadores han podido instalar más videojuegos en la SNES Classic Mini. Uno de ellos fue el vlogger Skullator, quien subió un video tutorial a su canal de YouTube explicando los pasos para poner más juegos en la consola.

Para hacerlo, es necesario instalar el firmware no oficial creado por hackchi2. Hacer esto puede ser peligroso, pues se corre el riesgo de dejar la máquina obsoleta.

Como se ve en el video de YouTube, el proceso es sumamente complicado, sobre todo si el usuario no maneja sistema de comandos. Se debe tener en cuenta que modificando el kernel principal de la consola es probable que deje de funcionar.

Si el usuario desea asumir el riesgo puede seguir los pasos del video de YouTube para modificar la consola y añadir más videojuegos.

FUENTE