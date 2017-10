Tweet on Twitter

Share on Facebook

El iPhone X se pondrá oficialmente a la venta el 3 de noviembre, pero este viernes comenzó la reserva en el sitio web de Apple y en pocos minutos se agotaron todos los móviles disponibles del terminal más cara que la empresa estadounidense ha puesto a la venta en su historia.

El iPhone X estará disponible en colores gris espacial y plata, y en los modelos de 64 GB y 256 GB, al precio de 1.159 euros y 1.329 euros, respectivamente. En el Reino Unido, la reserva se agotó en menos de diez minutos y la lista de espera ya cubre toda la disponibilidad del móvil en su primer mes a la venta.

En Hong Kong, el sitio web de la reserva de Apple mostró el iPhone X agotado tan solo media hora después de ponerlos a la venta, y en Estados Unidos -donde también se agotó en minutos- miles de clientes tendrán que esperar hasta cinco semanas para recibir sus móviles.

El éxito del iPhone X no es completamente positivo para Apple. El proceso de producción de la terminal es más detallado y lento, y la empresa ha mostrado preocupación por la posibilidad de no satisfacer la demanda. La empresa producirá la mitad de los iPhone X que tenía planeado poner a la venta.

Además, las excelentes ventas del iPhone X han deprimido las del iPhone 8 y el 8 Plus, los otros dos móviles que Apple lanzó este año. Mientras en 2016 el iPhone 7 y el 7 Plus eran responsables del 47% de las ventas de Apple en el tercer trimestre, el 8 y el 8 Plus apenas representan el 16% de las ventas en el mismo periodo este año.

FUENTE