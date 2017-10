Instagram ha estrenado una nueva función que permitirá los usuarios compartir sus Stories a través de Faceboo Con esta nueva opción se estrecha aún más la interconexión entre las dos redes sociales.

Así lo ha confirmado un portavoz de Facebook al medio TechCrunch, quien ha añadido que “siempre están trabajando para que sea más fácil compartir cualquier momento”. Aún así, este portavoz descarta de momento implantación de una herramienta a la inversa, es decir,

poder compartir las historias de Facebook en Instagram.

Esta opción ya está disponible para todos los usuarios que tengan ambas redes sociales, y en caso de que algun persona aún no tenga la función, esta debería implantarse automáticamente “muy pronto”. Tal y como muestra la imagen difundida por TechCrunch, el uso de esta opción e muy sencillo, tan solo hay que pulsar el botón de compartir en Facebook después de hacer la fotografía o vídeo.

Facebook llevaba probando la opción de compartir Stories en su propia red social desde el pasado mes de septiembre, según advirtió el director de Social Media en el portal The Next Web.

🚨 ALERT 🚨

Instagram is testing option to share your ‘Story’ directly to Facebook

h/t @mruiandre pic.twitter.com/VTqI92dNJe

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 6 de septiembre de 2017