El empresario Elon Musk afirmó hoy que su tecnología en energía solar puede ayudar a solucionar los problemas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico causados por el paso del huracán Irma en septiembre último.

A través de Twitter, Musk se mostró dispuesto a dialogar con las autoridades de la isla para encontrar la manera de escalar la tecnología solar que ya funciona en lugares más pequeños.

“El equipo de Tesla hizo esto para muchas islas más pequeñas de todo el mundo, pero no hay límite de escalabilidad, por lo que se puede hacer en Puerto Rico también”, aseguró el empresario.

Could @elonmusk go in and rebuild #PuertoRico’s electricity system with independent solar & battery systems? https://t.co/BYiwBfGQPM

— Scott Stapf (@stapf) 5 de octubre de 2017