¿Recuerdan la interminable demanda de patentes de FaceTime de VirnetX contra Apple? Pues parece que está llegando a su fin, el cual casi siempre es apelable. Este 16 de octubre, la empresa de patentes ha dado a conocer que ha ganado su tercera batalla legal contra los de Cupertino. Un tribunal de Texas ha negado todas las solicitudes de Apple para finalizar el caso sin una infracción por la violación de cuatro patentes y le ha ordenado pagar 439.7 millones de dólares a VirnetX; 140 millones de dólares más que lo anunciado inicialmente.

La empresa está considerada prácticamente un troll de patentes, ya que VirnetX se dedica a guardar patentes de diferentes tecnologías para posteriormente demandar a las empresas que las infringen. El veredicto final del jurado incluye los 302.4 millones de dólares pactados desde el año pasado, una infracción adicional de 41.3 millones (subiendo la tasa de regalías por dispositivo de 1.20 a 1.80 de lo originalmente acordado), así como intereses, costos y honorarios de los abogados por 96 millones de dólares.

No obstante, la empresa no debería aún cantar victoria, pues el juicio no es tan definitivo como parece a primera vista. Apple ha dicho a TechCrunch que planea apelar la sentencia final. Aunque el tribunal ha invalidado todas las patentes de VirnetX, la invalidación comienza en el momento en que se hayan agotado todas las apelaciones. Si los de Cupertino tienen mejor suerte en la corte, VirnetX no podrá usar esas patentes en nuevas demandas, independientemente de lo que ocurra con Apple.

Todo empezó en 2012, cuando VirtneX se empoderó tras ganar una demanda contra Microsoft por 200 millones de dólares y decidió que su nueva víctima sería Apple. La empresa de patentes alegaba que iPhone y iPad usaban tecnología suya relacionada con FaceTime, iMessage y VPN ilegalmente. Aunque la empresa de Cupertino perdió el juicio, en 2014 volvió a solicitar un nuevo proceso judicial. En este caso, incluso se llegó a pedir el cierre de iMessage y FaceTime.

