Desde HTC, una de las compañías fabricante de smartphones más importantes del mundo, le informaron a la Bolsa de Valores de Taiwán que suspenderá su cotización a partir de este jueves.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition

— Evan Blass (@evleaks) 20 de septiembre de 2017