Poco a poco, Apple ha comenzado a resolver las dudas de los medios que estuvieron presentes en el auditorio del Teatro Steve Jobs el pasado 12 de septiembre, y parece ser que la mayoría esta relacionadas con la forma en que funcionará el sistema de reconocimiento facial.

De acuerdo a un correo enviado por el mismísimo Craig Federighi al periodista Keith Krimbel (vía MacRumors), el sistema incluirá una función para desactivar rápidamente el reconocimiento facial del FaceID , con tan sólo presionar los botones colocados en ambos lados del iPhone X.

Federighi respondió así uno de los cuestionamientos de Krimbel

, el cual involucraba el caso en el que un ladrón tomaba el iPhone X de un usuario, intentando desbloquearlos rápidamente antes de huir corriendo.

“Hay dos formas de atenuar la situación: si no miras fijamente al teléfono, este no se va a desbloquear. Además, si presionas los botones en ambos lados del teléfono cuando lo entregas, el FaceID se habrá deshabilitado temporalmente”, escribió Federighi en su correo.

También aseguró que FaceID no funcionará con todas las gafas oscuras, pero sí la mayoría, mientras permitan pasar la luz infrarroja a través del lente de vidrio aunque se vean opacos.

Aunque un representante de Apple ya había declarado que el incómodo tropiezo que Federighi sufrió durante la presentación del iPhone X había sido causado porque otras personas interactuaron con el equipo antes de que iniciará el evento, el directivo de la compañía aprovechó el correo para dar su versión del momento.

E-mailed #CraigFederighi about #FaceID and actually got a response! pic.twitter.com/3Ytt1k6WvK

— Keith Krimbel (@KeithKrimbel) 14 de septiembre de 2017