El fenómeno del streaming audiovisual, potenciado por el éxito de las series, y cuyo abanderado es Netflix, pronto tendrá un nuevo jugador. Y será uno enorme.

Facebook, consciente de que hay un mercado, ya se está preparando para arrasar a fines de este invierno en la industria de los contenidos, centrándose sobre todo en elpúblico de 17 a 30 años.

Los planes de Mark Zuckerberg están cada vez más avanzados. Según publica el diario The Wall Street Journal, Facebook va a emitir una serie dramática sobre relaciones sentimentales llamada Strangers y el concurso Last State Standing. Y hasta se rumorea que podría rescatar la serieLoosely Exactly Nicole, del canal MTV.

Por otro lado, no parece que en Facebook quieran ser productores de contenidos low-cost, como YouTube con sus primeras series. La red social está desarrollando series cuyos episodios puedan tener un presupuesto de como máximo u$s3 millones, un precio habitual en las series de Estados Unidos.

Facebook, además, no quiere seguir el modelo de Netflix oAmazon, que suelen proporcionar las temporadas enterasde sus ficciones propias. Su plan inicial es emitir las series semana a semana y no las temporadas de golpe, señala Clarín.

No publicar las temporadas enteras en un mismo día es una forma de no “quemar” las producciones en una semana y así poder alargar su presencia en las redes sociales, algo fundamental para un servicio nuevo como este, que promete revolucionar un poquito más el mercado de los contenidos.

Hay que tener en cuenta que Apple también está produciendo sus propios contenidos. La semana pasada estrenaron el programa Planet of the Apps y tienen previsto adaptar elCarpool Karaoke de James Corden, todo un fenómeno viraldonde las estrellas de la música cantan sus propias canciones mientras circulan en un auto por Los Ángeles.

