Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cisco anunció hoy que su ecosistema global de clientes, desarrolladores y socios está adoptando la ambiciosa visión de la Compañía para una nueva era de redes. La nueva red de Cisco, que fue presentada la semana pasada, puede reconocer la intención, mitigar las amenazas y aprender de forma continua, lo que constituye uno de los avances más significativos en la historia de las redes empresariales.

Esto es el resultado de años de investigación y desarrollo de parte de Cisco, en procura de

reinventar la creación de redes para una era en la que se prevé que los ingenieros de red tengan que gestionar un millón de dispositivos en 2020, en comparación a los cientos de dispositivos que gestionan en la actualidad. Las empresas que están gestionando sus redes a través de los procesos tradicionales de IT no serán capaces de escalar en esta nueva era. El enfoque de Cisco crea un sistema intuitivo que aprende, se adapta y protege constantemente, para optimizar las operaciones de la red y poder defenderse contra el actual panorama de amenazas continuamente cambiante.

“Cisco ofrece un sistema más intuitivo que automatiza los extremos de la red e integra el

aprendizaje y la analítica de la máquina a un nivel sustancial”, dijo Scott Harrell, vicepresidente senior de gestión de productos para redes empresariales. “Las redes basadas en la intención significan un cambio de paradigma para nuestra industria y una era completamente nueva de redes. Es emocionante ser testigo de que nuestro ecosistema global de tres millones de ingenieros de red, 60.000 socios y 450.000 desarrolladores; estén dándole impulso al futuro de la red”.

Actualmente hay 75 empresas reconocidas a nivel mundial que están llevando a cabo las

primeras pruebas de campo con esta nueva generación de soluciones de red, incluyendo la

Universidad de Ciencias Aplicadas de Jade, la NASA, Hospitales de Newcastle, Royal Caribbean

Cruises Ltd., Scentsy, UZ Leuven y Wipro.

El ecosistema abarca la creación de redes basadas en la intención

Para impulsar la adopción de sus soluciones de redes basadas en intenciones, Cisco anunció

nuevos programas de formación y de desarrolladores para 28.000 profesionales de redes

durante la conferencia anual Cisco Live. Los asistentes aprenderán sobre el impacto de la red

basada en la intención en sus organizaciones y comenzarán a desarrollar las habilidades

necesarias en la creación de redes de la nueva era.

 Ingenieros de redes: El 80% – 95% de las operaciones de red actuales se configuran

manualmente. La red basada en intención automatiza las tareas de rutina al traducir la

intención del negocio en la configuración de la red, liberando a los equipos de IT de la

red para impulsar iniciativas más estratégicas al negocio. Para ayudar a los ingenieros

de redes a evolucionar, Cisco está incorporando nuevas habilidades en su currículo de

aprendizaje. Durante este otoño, Cisco introducirá dos nuevas ofertas de formación en

torno a SD-Access, aprovechando la cartera de capacitación de ADN existente y la

capacitación en programación de red y certificaciones disponibles para ingenieros de

red y desarrolladores de aplicaciones. Para obtener más información, puede leer este

blog.

 Desarrolladores de aplicaciones: El cambio a las redes abiertas y programables creará

una gama de nuevas oportunidades para los desarrolladores de aplicaciones. A medida

que la red se convierte en código y las aplicaciones y la infraestructura se entrelazan

más estrechamente, los desarrolladores de aplicaciones obtendrán una nueva

plataforma para innovar. El nuevo DNA Developer Center proporcionará a los más de

450.000 desarrolladores que integran la comunidad DevNet de Cisco, las herramientas

necesarias para llevar las aplicaciones directamente a la red y crear software más

inteligente.

 Partners de canales: El cambio de la red de hardware a software centrado está llevando

a los partners de canales de Cisco a evolucionar sus prácticas de redes, desarrollar

nuevas habilidades y buscar nuevas oportunidades de negocio. Cisco está

proporcionando los programas, incentivos y herramientas para ayudar a sus socios a

construir prácticas de redes que incorporen software, seguridad, automatización y

análisis para sus clientes. Lea este blog para obtener más información.

FUENTE: NOTA DE PRENSA