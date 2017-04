Tweet on Twitter

Seguro que has jugado en más de una ocasión. Incluso en horas de trabajo. Qué pillo. El mítico Solitario tiene una intrahistoria en la que se juntan un becario por entonces de Microsoft y un sistema operativo, Windows, que se comería el mundo de los ordenadores.

En una entrevista concedida a «Great Big Story», su creador Wes Cherryrecuerda cómo creó este divertimento virtual inspirado en un tradicional juego de naipes. Era el año 1989 y, por aquel entonces, Cherry era un becario en Microsoft. No cobró jamás por haberlo creado, pero gracias a él muchos usuarios tuvieron unos pequeños momentos de distracción en los ordenadores personales, que en aquella época no contaban con demasiados juegos. «Si la gente que tiene el juego me diera un centavo sería rico», bromea.

«Por puro aburrimiento» Cherry creó el Solitario. Porque sacaba rápidamente la producción y tenía mucho tiempo libre como para poder dedicarse a proyectos personales. Así de simple. No había entonces muchos juegos de cartas y pensó, recuerda en la entrevista, que era una buena idea. Para ello, contó, claro está, con la autorización del fundador de Microsoft, Bill Gates, que quedó asombrado del invento. La compañía americana decidió, pues, incluir este juego como parte de su programa informático Windows desde 1990 hasta la fecha, con ligeras modificaciones estéticas.

El juego nació con dos objetivos: por un lado, tranquilizar a las personas que se sentían intimidadas ante el manejo de un ordenador, que por entonces era un público muy reducido; y por otro, para ayudar a los usuarios a «aprender a manejar el ratón», un dispositivo apuntador que se ha mantenido como mecanismo para dominar el entorno gráfico de un ordenador. Entre otros aspectos anecdóticos que Wes rememora se encuentra que originalmente el programador incorporó una tecla de emergencia para salir del Solitario, pero no llegó a la versión definitiva.

