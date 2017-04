La aplicación FaceApp, que permite modificar fotos del rostro para salir sonriendo o con un aspecto envejecido, ha sido acusada de racista porque su filtro para parecer más “sexy“ blanquea la piel. Los creadores de la app para teléfonos móviles han enviado una disculpa por lo que han considerado “un desafortunado efecto secundario” de la tecnología utilizada en los filtros.

Varios usuarios negros han colgado en las redes sociales imágenes que muestran cómo este filtro les blanqueó la piel. “Así que descargué esta app y decidí utilizar el filtro sexy sin saber que me volvería blanco. Es 2017, ¡por favor, chicos!”, escribió Shahquelle L., un joven de 21 años. “#faceapp no solo es mala, es también racista. El filtro sexy = blanquear mi piel y hacer que mi nariz parezca europea. No gracias #desinstalada”, se quejó Terrance AB Johnson, de Seattle, EE UU.

#faceapp isn’t’ just bad it’s also racist…🔥 filter=bleach my skin and make my nose your opinion of European. No thanks #uninstalled pic.twitter.com/DM6fMgUhr5 — Terrance AB Johnson (@tweeterrance) 19 de abril de 2017

So I downloaded this app and decided to pick the “hot” filter not knowing that it would make me white. It’s 2017, c’mon guys smh#FaceApp pic.twitter.com/9U9dv9JuCm — Shahquelle L. (@RealMoseby96) 20 de abril de 2017

La aplicación, lanzada en enero pasado, ofrece distintas posibilidades para modificar la cara. Una opción es poner una sonrisa a quien está serio, otra permite saber cómo se vería un hombre si fuera mujer, o una mujer si fuera hombre. También hay filtros que rejuvenecen o envejecen a quien aparece en la pantalla.

Una usuaria canadiense que probó con varios de estos filtros se encontró con que la opción para parecer más sexy quitaba de su cara las gafas y también hacía ver más pálida su piel, ya blanca. “Simplemente raro”, consideró en su cuenta de Twitter, @Caitofthenorth.

#FaceApp Apparently the “hot” filter just makes me paler widens and takes off my glasses? Just looks weird lol pic.twitter.com/o7MVu8PNsG — Cait🍁 (@Caitofthenorth) 25 de abril de 2017

La cadena británica BBC contactó con el CEO y fundador de la empresa que lanzó la aplicación, Yaroslav Goncharov, quien pidió disculpas. “Estamos profundamente arrepentidos por este tema incuestionablemente grave”, escribió en un comunicado. El desarrollador consideró que es “un desafortunado efecto secundario de la red neuronal”, el tipo de inteligencia artificial que utiliza la apppara reformar las caras fusionando distintas características faciales.

FaceApp decidió renombrar el efecto y pasó de sexy (hot) a llamarse “chispa”, pero sigue aplicando el blanqueo de piel.

