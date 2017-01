Tweet on Twitter

De acuerdo con un reporte del portal MacRumors, la herramienta Activation Lock que permite verificar la seguridad de un equipo iPhone, iPad o iPod Touch, fue eliminada del menú de opciones de iCloud en días pasados.

Activation Lock ayudaba a identificar a través del número de serie o IMEI si un dispositivo iOS estaba enlazado a la cuenta de otro usuario de Apple, y así evitar comprar un equipo robado.

La página icloud.com/activationlock en este momento muestra una imagen que incluye la leyenda de “iCloud no encuentra esa página” y la información que hace referencia a la herramienta en el soporte de Find My iPhone ha sido removida sin más explicación. Esta herramienta fue introducida en octubre del 2014 con la actualización de iOS 7, y causó muchos dolores de cabeza, sobre todo a los revendedores de equipos usados que ignoraban sus existencia o no tenían muy claro el proceso de desbloqueo.

