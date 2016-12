Tweet on Twitter

A pocos días de Navidad, los grupos de WhatsApp reventarán en fotos, memes y chistes. Si se toman precauciones al respecto se evitará el gasto de batería y datos que esta avalancha informática significa en cada teléfono celular.

1. Silenciar grupos de WhatsApp. Es una forma de no abandonar los grupos pero mantenerlos sin sonido, por lo que no habrá un timbre que anuncie la llegada de los mensajes. Para hacerlo, hay que entrar a la app, seleccionar el grupo que se desea silenciar, pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y elegir la opción “Silenciar”. Aparecerá un aviso que ofrece hacer efectiva la función por ocho horas, una semana o un año. Se recomienda elegir la que ofrece silenciar el grupo por una semana.

2. Desactivar descarga automática en WhatsApp. Silenciar los grupos no es suficientes, ya que no se trata solo de aminorar la molestia auditiva, sino también de ahorrar. Si no se desactiva la descarga automática, los memes, videos y e imágenes GIF se descargarán gastando los datos de internet si se está lejos de una conexión wifi.

Para desactivar la descarga automática, hay que entrara aWhatsApp y pulsar sobre los tres puntos de “Configuración”. Luego elegir la opción “Ajustes” y acceder a la sección “Ajustes de chat”, pulsar “Uso de datos” y entonces entará automáticamente en “Descarga automática”. Finalmente hay que elegir en todos los apartados la opción “Ningún archivo”.

3. Seleccionar mensajes favoritos. Si se desea guardar alguno de los mensajes más emotivos de Navidad y compartirlo con otros en WhatsApp y redes sociales, pues lo mejor es marcarl como “Favorito”. Lo primero que hay que hacer es pulsar sobre este mensaje durante algunos segundos, apareceran varias opciones sobre el mensaje y para señalar que es uno de los favoritos se tiene que elegir la estrella. Cuando se quiera volver a ver solo hay que buscarlo en la opción de “Mensajes destacados”.

