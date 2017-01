Tweet on Twitter

La memoria de los celulares se llena siempre antes de lo que a uno le gustaría.

Debido a las fotos, aplicaciones, videos y archivos que acumulamos, es frecuente que un día recibamos el desagradable mensaje de que la memoria está a punto de llenarse.

Pero no hay que resignarse, puesto que hay formas relativamente sencillas de aumentar la memoria del celular.

Hace un tiempo publicamos una nota sobre cómo liberar memoria en los iPhone.

Ahora, en BBC Mundo te explicamos cómo puedes aumentar y liberar la memoria en los celulares Android y otros.

1. Instala una tarjeta externa microSD

Si tu teléfono tiene ranura para tarjetas microSD, entonces, una forma fácil de aumentar la memoria es mediante una de estas tarjetas.

Aunque los teléfonos iPhone no cuentan con ranuras para las mismas, existen adaptadores externos que sí se pueden utilizar con estos teléfonos.

Otros modelos de teléfono, entre ellos varios de Samsung, LG Electronics o Sony,sí lo hacen.

Lo primero que debes hacer es comprobar las especificaciones del teléfono para verqué tipo de tarjetas acepta.

Hay muchas tarjetas distintas, así que tendrás que averiguar cuál es la que más se ajusta a tus necesidades.

Ten en cuenta que mientras los teléfonos más baratos suelen aceptar solo tarjetas con menos capacidad, otros más avanzados aceptan tarjetas con hasta 128GB de capacidad.

Otra cosa a considerar es que en internet hay bastantes tarjetas falsas a la venta, así que hay que tener cuidado.

2. Mueve apps, archivos, imágenes o videos a esa tarjeta

Una vez instales tu tarjeta externa, deberás exportar tus archivos mediante alguna de las aplicaciones de explorador de archivos existentes.

Lo primero a tener en cuenta es que no todas las aplicaciones pueden ser transferidas a la microSD, y algunos teléfonos no te permitirán hacerlo, como explica la página web especializada PCadvisor.

Para transferir los archivos podrás utilizar una aplicación de explorador de archivos, que te ayuda a encontrar los que están almacenados en la memoria interna.

Muchos teléfonos Android vienen con una app ya instalada, pero no todos.

Estos exploradores de archivo suelen aparecer bajo el nombre de sdcard0 mientras que la tarjeta sd externa tiene el nombre de extSdcard.

Y, en muchos casos, los Android permiten transferir fotos, vídeos y audios a la tarjeta de una sola vez, a través del menú ajustes y la opción “mover archivos multimedia”.

Otra forma de hacerlo es a través de un PC o Mac.

Otro truco es no actualizar las aplicaciones a no ser que no quede más remedio, porque las nuevas actualizaciones ocupan más memoria.

3. Borrar los datos en caché de tus aplicaciones

A veces el problema no es que necesites más memoria, sino que debes limpiar la que ya tienes.

Para eso, lo primero que debes hacer es borrar las aplicaciones que no utilices.

Y luego, asegurarte que las que sí utilizas no están ocupando más espacio del que necesitan.

Las aplicaciones van ocupando espacio con archivos temporales que se pueden borrar para liberar espacio.

En Google Play hay distintas aplicaciones para limpiar la memoria en caché, pero a partir de la versión 4.2 de Android, por ejemplo, esto se puede hacer directamente desde los ajustes del sistema.

Para hacerlo, como explica la página especializada Xataka, hay que ir a Ajustes> Almacenamiento> Datos almacenados en caché y borrar los datos.

Esto no afecta a las aplicaciones, sino que solo se borran archivos temporales.

El sistema operativo iOS solo permite borrar toda la aplicación y luego volver a instalarla, como explica MacWorld, pero se puede utilizar una aplicación de limpieza, como Phone Clean, que escanea y limpia tu teléfono de la basura.

4. USB On the Go y memorias inalámbricas

Los USB OTG son unos dispositivos que permiten usar el Puerto USB del teléfono para muchas cosas, entre ellas conectar memorias portátiles.

No todos los teléfonos aceptan OTG. Para saber si lo hacen, puedes bajarte la appUSB OTG Checker desde Google Play.

Otra opción es utilizar una memoria inalámbrica, que es lo mismo que una memoria portátil normal pero que se conecta a través del WiFi.

En ambos casos existen modelos que funcionan con los teléfonos iPhone.

5. Utiliza el almacenamiento en la nube

La nube es un espacio de internet donde puedes almacenar tus fotos, archivos, música, contactos, etcétera.

La ventaja de utilizar la nube es que nada de eso pesará en tu teléfono y que, además, desde la nuble puedes compartir esos archivos con quien quieras.

En la actualidad hay distintos proveedores de servicios en la nube.

Algunos de los más usados son Google Drive, Dropbox, iCloud de Apple, Microsoft OneDrive o Amazon Cloud Drive.

