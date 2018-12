China lanzó su perro robot capaz de correr y subir escaleras

“Jueying” es el nombre del nuevo robot de cuatro patas hecho en China, este es capaz de subir una cuesta empinada, caminar sobre nieve gruesa y recuperar su equilibrio, incluso después de recibir un golpe fuerte.

Este pequeño perro robot cuadrúpedo desarrollado por la Facultad de Ciencias de Control e Ingeniería de la Universidad de Zhejiang, hizo su debut el pasado 4 de diciembre a propósito del “Año Chino del Perro”.

Mide un metro de largo, 60 cm de altura y tiene un peso de 15libras, y es un aparato completamente eléctrico que le permite tener autonomía de hasta dos horas para poder realizar varias tareas.

Es capaz de correr a una velocidad de seis kilómetros por hora, subir y bajar escaleras, saltar, caminar en grava y nieve, ponerse de cuclillas, así como manejar objetos de hasta 44 libras de peso.

“Cuando está a punto de perder el equilibrio al pisar una tubería de acero, puede tomar una decisión rápida y mantener un equilibrio a través de una serie de ajustes que los seres humanos pueden incluso no lograr”. Expresó ZHU Qiuguo, profesor de la Universidad de Zhejiang

Agile and robust: China's new four-legged #robot is able to run, climb stairs and withstand kicks pic.twitter.com/LglF1h7Vwl

— China Xinhua News (@XHNews) December 4, 2018