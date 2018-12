Así suena el viento en Marte: grabación hecha por InSight de NASA

Escuche cómo sopla el viento marciano en el módulo InSight de NASA. El sismómetro de la nave espacial y el sensor de presión de aire captaron vibraciones de vientos de 10 a 15 mph (16-24 kph) al soplar en Elysium Planitia de Marte el 1 de diciembre de 2018.

Las lecturas del sismómetro están en el rango de la audición humana, pero casi todas son graves y difíciles de escuchar en los parlantes de las laptops y dispositivos móviles.

Unlike other #Mars missions, I’ll set my instruments directly on the surface. To make sure I get the placement just right, I'll take my time. Want to command your own #3D demo of deployment? Check out Experience InSight: https://t.co/UlP1oCe3t2 No engineering degree required! pic.twitter.com/zaP1XBZRrT

— NASA InSight (@NASAInSight) December 5, 2018