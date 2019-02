Por qué debes dejar de usar Microsoft Internet Explorer

Tweet on Twitter

Microsoft explicó que su navegador Internet Explorer hace tiempo que se mantiene solo por razones de compatibilidad, sobre todo, a nivel empresarial, y aconseja a sus usuarios no usarlo como navegador predeterminado.

En una entrada publicada en el Blog de Microsoft, el responsable de ciberseguridad de la companía, Chris Jackson, explicó que los desarrolladores hace tiempo que no prueban nuevas herramientas o aplicaciones en Internet Explorer, ya que este navegador solo se mantiene debido a que ciertas empresas trabajan con los estándares de Explorer.

Jackson señaló que muchas empresas usan páginas webs antiguas en sus ‘intranets’ y necesitan los viejos estándares HTML, que no están disponibles en navegadores modernos como Chrome, pero sí en Explorer. Por ello, Internet Explorer sigue presente en Windows 10, pero desde la compañía desaconsejan su uso, porque “no admite nuevos estándares web y, si bien muchos sitios funcionan bien, los desarrolladores no están probando para Internet Explorer en estos días. Están probando en los navegadores modernos”, haciendo que este navegador resulte obsoleto y su función como navegador predeterminado no sea útil.