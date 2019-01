Tres cosas a tomar en cuenta para alargar la vida de la batería en tu smartphone

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hemos escuchado muchas historias con relación al trato de la batería de nuestro smartphone, en ocasiones, tan poco realistas que pocos usuarios hacen caso de ellas y ponen alguna en práctica. Sin embargo, hay una serie de hábitos que contribuyen a la muerte lenta de tu terminal. ¿La buena noticia? Puedes acabar con ellos fácilmente solo creando hábitos saludables, a continuación algunas recomendaciones.

1) Aléjate de las altas temperaturas

Decir que las altas temperaturas no son el mejor aliado de los teléfonos puede sonar obvio pero nunca está de más recordarlo. Y es que, en general, el sobrecalentamiento suele ser una mala señal para la mayoría de dispositivos electrónicos.

En Android el calentamiento se puede presentar de varias maneras. Para empezar, cada configuración de hardware reacciona de manera distinta a las acciones que llevamos a cabo en nuestros smartphones. Intentar forzar juegos de altos requisitos en teléfonos de bajas especificaciones puede traducirse en un alto calentamiento y, como consecuencia, en un problema para la batería.

2) No fuerces cargas innecesarias

Las múltiples cargas no suelen ser algo bueno para los terminales. Ahora bien, esto puede dar lugar a confusiones. Todavía existe la falsa creencia de que dar cargas cortas al teléfono perjudica el ciclo de vida de la batería, algo que no es exactamente cierto.

Cuando se recomienda evitar múltiples cargas se trata más bien de forzar ciclos de carga demasiado a menudo. Esto quiere decir que si tus hábitos de uso hacen que sea necesario cargar el teléfono más de una vez al día porque terminas con la batería rápidamente a causa de largas sesiones de juegos o reproducción multimedia, esto tendrá consecuencias negativas para tu batería.

No es ningún secreto que las baterías cuentan con su propia esperanza de vida y cada carga las debilita a largo plazo, lo que significa que si tus hábitos hacen que tu teléfono llegue al mínimo de carga más de dos veces al día, quizá quieras utilizar otro tipo de dispositivo para jugar o ver vídeos.

3) No esperes a que la batería llegue al mínimo

Uno de los principales problemas que tu batería puede afrontar es el de llegar al mínimo de carga. Las baterías de smartphone suelen guardar un mínimo de energía, incluso después de apagarse y mostrar el 0%, sin embargo, si la batería alcanza el verdadero 0% de carga no podrá volver a encenderse, y habrá que recurrir al servicio técnico para poder volverlo a encender.

Por esa razón, uno de los peores hábitos es el de intentar encender el teléfono después de que se haya apagado por falta de energía. Esto consumirá la ya de por sí baja carga que le queda y podría terminar completamente con la energía.

Fuente